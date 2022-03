POLEMICA: Por este motivo la mamá de Oscar Pérez acusó a Irrael Gómez de «Asesino»

Aminta Pérez, la madre del policía Oscar Pérez, quien murió en un enfrentamiento armado con las autoridades en enero de 2018, acusó al influencer Irrael Gómez de haber sido cómplice necesario para el «asesinato» del opositor rebelde.

Leer también: Antonio Ecarri se lanzará a la Presidencia de Venezuela y dice que no iría a primarias de la oposición

«Confirmado: Irrael Gómez fue la persona que dio la ubicación exacta de Oscar Pérez para que lo asesinaran», dijo Aminta Pérez en una publicación en su cuenta de Instagram, sin aclarar como podría haber conocido Gómez la ubicación exacta del grupo rebelde que encabezaba Pérez.

En el mismo mensaje, la madre de Oscar Pérez afirma que una supuesta hermana del influencer, a quien identifica como Johanna Gómez, es la «mano derecha» del fiscal general venezolano, Tarek Saab.

Luego de que Aminta Pérez, la madre del ex policia venezolano Óscar Pérez se pronunciara en su cuenta de Twitter para denunciar públicamente a Irrael Gómez, usuarios en las redes no han parado de buscar evidencias que podrían acertar este caso. La progenitora señaló a Irrael de haber sido quién dió la ubicación exacta de Óscar poco antes de ser abatido por las autoridades nacionales en enero del 2018.

A pesar de que Aminta no demostró alguna prueba para verificar la veracidad de su denuncia, la pequeña disputa que Irrael y su hijo tuvieron no mucho antes de su deceso no puede ser evadida.

A través de sus redes sociales, Irrael ocasionalmente publicaba comentarios en contra de las acciones de Pérez, quién destacó por su contundente pronunciación en contra del de Nicolás Maduro. El experto llegó a tildar de «falso» y «showsero» a Óscar. Ante estos ataques en redes, Pérez en su momento le respondió a Irrael por medio de su cuenta de Instagram @equilibriogv.

«Yo conozco tus actos de corrupción con el gobierno, pronto caerán y depuraremos la nación de delincuentes como tú.» escribió Pérez en un comentario.

Poco después de su muerte, Irrael lamentó lo ocurrido señalando que a Óscar «lo matamos todos», pues en su mensaje de dedicatoria se señaló a sí mismo de no haber creído en él al igual que muchas otras personas.

«Es fácil después de la lamentable muerte de Óscar y sus compañeros juzgar. Hoy me retumban varias cosas. Todos los que aman, creen y defienden a Óscar hoy fueron incapaces de defenderlo en sus meses de lucha. En su nicho de muerte, de hecho nadie le creyó, porque no salieron a defenderlo no sólo desde las 4:00 am sino desde que salió en un helicóptero.» escribió Irrael.

POLEMICA: Por este motivo la mamá de Oscar Pérez acusó a Irrael Gómez de «Asesino»