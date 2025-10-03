Playoffs de MLB: Yankees de Nueva York se impone a Medias Rojas de Boston y avanzan a la Serie Divisional

En un épico desenlace, los Yankees blanquearon a los Red Sox y culminaron la serie.

Los «Bombarderos del Bronx» siguen firmes en su deseo de defender su banderín de la Liga Americana y volver a disputar la Serie Mundial; de la mano de una apertura brillante de Cam Schlittler, blanquearon a los Red Sox 4-0 para finalizar la serie.

A última instancia, lo que más pueden celebrar hoy los Yankees es un debut histórico del abridor Cam Schlittler, quien con una actuación impecable en la lomita durante 8 entradas, ponchó a 2 rivales, sin permitir carreras rivales.

Con esto, el lanzador se convirtió en el primer Rookie en ponchar a 11 rivales o más en un juego de postemporada desde el 12 de octubre de 1997, hito conseguido por Kevin Brown lanzando para Miami Marlins en dicho año.

Conociendo esto, se abre un abanico de posibilidades que coloca a Schlittler como una futura gran estrella del equipo neoyorquino.

Por otra parte, los anotadores de la noche fueron Cody Bellinger, Giancarlo Stanton, Jazz Chisholm Jr y Amed Rosario.

Se verán las caras contra Azulejos

Aunque pueden celebrar la noche de este jueves la victoria contra el clásico rival, lo cierto es que aún queda un duelo más exigente para el equipo del timonel Aaron Boone. Será entonces contra los Azulejos de Toronto, equipo que viene de ser campeones de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde 2015.

Ante una potencial serie de alto voltaje, los Yankees deberán colocar toda su artillería al servicio de un cruce que promete ser de los más peleados de esta instancia en la MLB.

