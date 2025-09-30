Playoffs de MLB: Tigres de Detroit pega primero con joya monticular de Tarik Skubal ante Guardianes de Cleveland 2-1

El zurdo recetó 14 ponches, comandando a los bengalíes en la Serie de Comodín de la Americana.

Los Tigres de Detroit picaron adelante la tarde de este martes en la Serie de Comodín de la Liga Americana. Con una magistral actuación de Tarik Skubal, los bengalíes vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland.

Skubal tuvo actuación de 7.2 entradas, en las que permitió tres hits y una carrera, otorgó tres boletos y recetó 14 ponches.

Con esos 14 chocolates que recetó el zurdo igualó el récord de la franquicia de más ponches en un duelo y sumó la cantidad más alta de su carrera.

Este juego entre Cleveland y Detroit fue un auténtico duelo de pitcheo protagonizado por Gavin Williams y Tarik Skubal, aal punto de que entre ambos permitieron ocho hits.

Detroit picó adelante con un sencillo remolcador de Spencer Torkelson en la primera entrada. Sin embargo, en el cuarto el criollo Gabriel Arias igualó las acciones con un infield hit por Guardianes.

Pero en la séptima entrada, Zach McKinstry tocó la bola con corredor en tercera concretando el “squeeze play” e inclinando la balanza para los Tigres en el Progressive Field de Cleveland.

De esta manera, Detroit marca se va arriba 1-0 en la serie. El segundo juego será este miércoles y los Guardianes no tienen margen de error.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder