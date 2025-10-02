Playoffs de MLB: Tigres de Detroit derrota a Guardianes de Cleveland y avanzan a la Serie Divisional

Ganaron por 6-3 el tercero del Comodín contra Cleveland y ahora viajarán a Seattle para medirse a los Marineros desde el sábado.

Tras una lucha reñida en el centro de la Americana, que quedó en manos de los Guardianes de Cleveland, los Tigres de Detroit cobraron revancha al quedarse con la Serie del Comodín y avanzar a la Serie Divisional.

No fue tarea fácil, pero los AJ Hinch lo consiguieron. Fueron al Progressive Field de Cleveland y ganaron dos de los tres juegos para avanzar de ronda. El primero lo ganaron por 2-1, el segundo lo perdieron por 6-1 y el tercero se lo llevaron por 6-3 para dar un golpe sobre la mesa.

Los bengalíes comenzaron ganando en la parte alta del tercer capítulo, luego de un doblete de Carpenter que impulsó a Meadows desde la tercera. No obstante, los locales respondieron rápidamente en la parte baja de ese episodio para igualar las acciones con sencillo impulsor de José Ramírez.

Dingler le devolvió la ventaja a los Tigres en la alta del sexto con un jonrón solitario por el central, para despejar el camino al triunfo, que se allanó en la séptima entrada con cuatro carreras para colocar la pizarra por 6-1 e ir concretando la victoria, pese a que los Guardianes descontarían con par de rayitas en la baja del octavo con una jugada enredada de Ramírez en la que anotó Brayan Rocchio.

Ahora, Detroit viajará a Seattle para enfrentarse desde el sábado a los Marineros, que tuvieron el segundo mejor récord de la Liga Americana y buscar un boleto a la Serie de Campeonato.

Los venezolanos, con poca influencia en la victoria de los Tigres

Por otro lado, uno no tan positivo, es que los criollos no tuvieron tanto peso en el partido. Gleyber Torres terminó de 5-1 con un ponche, y así se convirtió en el cuarto venezolano con más hits en Postemporada con 48, un aspecto para celebrar además de la clasificación.

Por parte de Cleveland, sus dos criollos no pudieron influir como lo hizo Brayan Rocchio el miércoles. El camarero culminó de 3-1 con una anotada y un ponche, al igual que Gabriel Arias, salvo porque el campo corto no anotó.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder