Playoffs de MLB: Robert Suárez selló la victoria de los Padres de San Diego, iguala la Serie de Comodín ante Cachorros de Chicago

El derecho salvó su tercer rescate de por vida en Postemporada al asegurar el triunfo 3-0 de los “frailes” que nivela el Comodín 1-1.

Los Padres de San Diego se repusieron de la derrota del martes y este miércoles vencieron por 3-0 a los Cachorros de Chicago para nivelar la Serie del Comodín, victoria sellada por Robert Suárez.

El cerrador venezolano entró al partido para sacar cuatro outs y lo hizo sin muchos contratiempos. Saltó a la loma en la parte baja del octavo y trabajó por 1.1 innings con un solo hit recibido y 18 pitcheos, 11 de ellos en zona de strike. De esta manera, consiguió su tercer rescate de por vida en Postemporada y el segundo en juego de Comodín.

El derecho ingresó por Mason Miller cuando ya había dos outs en la pizarra y corredor en la primera. Se midió a Hoerner y lo retiró con tres pitcheos, pero no sin algo de «adrenalina» tras la línea que conectó y que Tatis Jr. tuvo que atajar de excelente manera para poner punto y final al episodio.

Ya en la parte baja de la novena entrada, Robert Suárez entró con la responsabilidad de ponerle el candado a la victoria de los Padres y emparejar la Serie. Primero enfrentó a Ian Happ y lo retiró con cuatro pitcheos con un elevado al jardinero izquierdo. El siguiente bateador, Kyle Tucker, le dio un sencillo al prado derecho, pero el venezolano no se inmutó y, aunque tuvo que batallar lanzando ocho pitcheos contra Suzuki, lo dominó con rodado para doble matanza al campo corto.

Ahora, la serie, que ayer tuvo la victoria de los Cachorros con el primer triunfo en Postemporada para Daniel Palencia, se encuentra igualada 1-1 y se definirá este jueves.

Arráez y Fermín, a la altura de Robert Suárez

Los venezolanos Luis Arráez y Freddy Fermín volvieron a ver acción en la serie. Al igual que en el primer juego, los dos cubrieron la primera y la receptoría, respectivamente, pero ofensivamente estuvieron mucho mejor. El inicialista terminó de 3-2, llegando a 15 imparables de por vida en Postemporada, y el cátcher de 4-1 con un doblete, su primero en playoffs, y un ponche.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder