Playoffs de MLB: Masataka Yoshida puso a ganar a Medias Rojas de Boston sobre Yankees de Nueva York

Los Medias Rojas propinaron la primera derrota a los Yankees.

El duelo de los Grandes Rivales de la Liga Americana culminó en remontada para el equipo de Boston 3-1 en el primer juego de la Serie de Comodines.

En una noche clave vivida en el Yankee Stadium, una primera rayita de parte de Anthony Volpe sumando su primer jonrón del 2025 puso a ganar parcialmente a los Bombarderos del Bronx, sin embargo, el contrario tenia otros planes.

Fueron determinantes de la mano del abridor Garret Crochet (1-0), que registró una labor destacada y capital para el triunfo, lanzando en 7.2 entradas y ponchando a 11 contrarios, y permitiendo una única carrera limpia, condicionó a los Yankees y dejó la mesa servida para que la ofensiva de Boston diera la vuelta a la pizarra.

Fue entonces cuando, en el desarrollo de la séptima entrada, un sencillo remolcador de Masataka Yoshida dio aquel golpe propicio para consolidar la ansiada remontada, mandando a Ceddane Rafaela y a Nick Sogard al plato.

En el 9no capítulo, Alex Bregman le puso la última rayita a la pizarra del encuentro, con un sencillo impulsor para poner el 3-1 definitivo (la carrera fue anotada por Trevor Story).

El que finalizó las acciones en el montículo, tal como requería la situación de peligro en la que encontraban los Medias Rojas sobre el final, Aroldis Chapman hizo acto de presencia y sumó un nuevo juego salvado, lanzando 1.1 innings y ponchando a 2.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder