Playoffs de MLB: Jazz Chisholm Jr. de Yankees de Nueva York obliga a un Juego 3 ante Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodín

Los Yankees pusieron la serie 1-1 y dejaron todo para definirse en un tercer juego.

En un épico desenlace el Yankee Stadium, los Yankees de Nueva York lograron empatar la Serie de Comodines, venciendo 4-3 a los Red Sox y manteniendo en pie su voluntad de mantenerse en la postemporada.

Los «Bombarderos del Bronx» iniciaron su actuación de la noche, de la mano de Ben Rice, madrugando al abridor Garret Whitlock con un cuadrangular de dos carreras que inauguraba la pizarra. Cody Bellinger fue quien lo acompañó hasta el plato.

Aunque ya los Yankees soñaban con mantener esta ventaja, Trevor Story igualó las acciones con un sencillo productor que mandó a Jarren Durán y Ceddane Rafaela al home, poniendo el 2-2 parcial.

Para mediados del encuentro, Trent Grisham (Yankees), y Trevor Story con cuadrangular en solitario volvieron a igualar el compromiso.

Fue entonces que, en el desarrollo de la 8va entrada, Jazz Chisholm Jr consiguió la última rayita de la noche, sellando la producción ofensiva de su equipo, y aprovechando el sencillo de Austin Wells.

Con este resultado, los clásicos rivales se verán las caras en un tercer juego a disputarse la noche del jueves, válido para definir quien continúa adelante en la presente temporada.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder