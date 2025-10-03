Playoffs de MLB: El Venezolano Daniel Palencia ganó y los Cachorros eliminaron a los Padres y avanzaron a la Serie Divisional

El venezolano consiguió las dos victorias con las que los oseznos avanzaron a la Serie Divisional ante los Cerveceros.

Una vez más, Daniel Palencia se irguió como el vencedor por parte de los Cachorros de Chicago, ahora, para asegurar el triunfo por 3-1 sobre los Padres de San Diego y asegurar su clasificación a la Serie Divisional.

El pitcher venezolano volvió a subirse a la loma del Wrigley Field desde el bullpen, en un momento de mucha tensión en el encuentro, al heredar y extender una situación que pudo cambiar el destino del juego.

El derecho entró en la parte alta del quinto inning en lugar de Caleb Thielbar, quien sacó dos outs y permitió un hit. Apenas entrar, al criollo lo recibió su compatriota Freddy Fermín, quien le conectó un doble al jardín izquierdo para colocar hombres en tercera y segunda. Sin embargo, el lanzador se repuso e hizo que Fernando Tatis Jr. bateara un elevado al jardín derecho.

El sexto episodio, por su parte, lo sacó sin mucho problema. Dominó a Luiz Arráez (de 4-0) con un roletazo al campo corto, le dio un boleto a Manny Machado e hizo que Merrill bateara para doble play y terminar la entrada.

Daniel Palencia finalizó su actuación trabajando por 1.1 innings, de dos imparables y una base por bolas, para apuntarse su segunda victoria en su primera Postemporada y unirse a un grupo donde se encuentran Wilson Álvarez, Freddy García, Aníbal Sánchez, Johan Santana, Jhoulys Chacín, Eduardo Rodríguez, Ranger Suárez, Pablo López, Luis García, José Alvarado y Robert Suárez.

El transitar de la victoria de Daniel Palencia y la clasificación

Los Cachorros picaron adelante en la parte baja del segundo inning, con sencillo impulsor de Pete Crow-Armstrong y una base por bolas con bases llenas para Swanson, para colocar las dos primeras en la pizarra, que se amplió apenas en la séptima entrada con el jonrón en solitario de Michael Busch contra Robert Suárez, usado como relevista y con línea de trabajo de 1.0 capítulo, cuatro inatrapables y dos ponches.

La única de los Padres llegó en el noveno, con cuadrangular solitario de Merrill para abrir el episodio y que por poco genera una reacción peligrosa para los oseznos, que pusieron el último out, entregado por Freddy Fermín (de 4-2), con hombres en segunda y tercera.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder