Playoffs de MLB: El Venezolano Daniel Palencia ganó el primero con los Cachorros de Chicago ante Padres de San Diego

El derecho criollo lanzó 1.2 innings, entrando como relevista, y se apuntó su primer triunfo en una postemporada.

Daniel Palencia se desempeñó como cerrador de los Cachorros de Chicago durante gran parte de la temporada. A falta de unos días se lesionó, pero regresó para la Serie del Comodín y se apuntó la victoria en el primer partido ante los Padres de san Diego por 3-1.

Leer También: Playoffs de MLB: Tigres de Detroit pega primero con joya monticular de Tarik Skubal ante Guardianes de Cleveland 2-1

El Venezolano esta vez trabajó como relevista y se subió a la loma del Wrigley Field en la parte alta del quinto inning para tomar el lugar del abridor Matthew Boyd. El derecho sacó los dos últimos outs del episodio, dominando incluso a Luis «La Regadera» Arráez, en el que justamente sus compañeros, en la parte baja, remontarían para tomar el control de la pizarra con los jonrones de Seiya Suzuki y Carson Kelly.

El venezolano regresó al montículo para el sexto capítulo y lo retiró sin mayores inconvenientes por la vía rápida, incluyendo ponches a Manny Machado y Jackson Merrill, este último con dos rectas de cuatro costuras a 100 y 101 mph, respectivamente.

Los Cachorros harían una carrera más en la parte baja del octavo episodio, con un elevado de sacrificio de Nico Hoerner al jardinero central para que Dansby Swanson anotara la carrera del seguro para el triunfo de Chicago, que retiró a los últimos 14 bateadores en fila.

Con esto, Daniel Palencia, que lanzó 17 pitcheos, 13 de ellos en strike, consiguió su primera victoria en la Postemporada de Grandes Ligas, justo en el primer juego en el que participa.

Daniel Palencia, el venezolano que más destacó

Los otros venezolanos que dijeron presente en el primero de los juegos de la Serie de Comodín fueron Luis Arráez, que terminó de 4-0 con un ponche, jugando la inicial, y Freddy Fermín, culminando de 3-1 y jugando la receptoría.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder