    Playoffs de MLB: El Venezolano Brayan Rocchio hizo que Guardianes de Cleveland nivelara la Serie de Comodín ante Tigres de Detroit

    El criollo conectó jonrón en el 8vo inning para poner en ventaja a su equipo, que ganaría posteriormente 6-1 y forzó un tercer juego.

    Los Guardianes de Cleveland forzaron el tercer juego en la Serie de Comodín de la Liga Americana, al vencer en el segundo encuentro, el miércoles, a los Tigres de Detroit por 6-1 con protagonismo de Brayan Rocchio.

    Leer También: MLB: El manager Brian Snitker no seguirá al frente de Bravos de Atlanta, asumirá el rol de asesor dentro de la franquicia

    El Venezolano, que bateó noveno en el lineup y cubrió la segunda base, terminó de 3-1 el encuentro, pero ese único imparable fue un jonrón para darle la ventaja a los suyos y despejar el camino hacia la victoria.

    En su tercer y último turno de la tarde en el Progressive Field, en el octavo inning, Brayan Rocchio se presentó en la caja de bateo con la pizarra igualada a una carrera. Se enfrentó al derecho Troy Melton y, tras tres lanzamientos y cuenta de 0-2, conectó una recta de cuatro costuras a 99.9 mph que se quedó en el medio y la desapareció a 379 pies por el jardín derecho para darle la ventaja en ese momento a los Guardianes.

    Después, en la misma entrada, llegó un doble de Kwan y un sencillo de Schneemann para poner la tercera en el marcador, que se ampliaría nuevamente con el cuadrangular de Bo Naylor con dos compañeros en base y poner cifras definitivas.

    Con la victoria, Cleveland consiguió empatar a uno por lado la Serie, dejando que todo se defina este jueves en su casa y a la misma hora.

    Torres y Arias no pudieron como Brayan Rocchio

    Otros venezolanos que participaron en el juego fueron Gabriel Arias, por los Guardianes, terminando de 4-0 con un ponche. Y Gleyber Torres por Detroit, quien culminó de 4-1 con un chocolate, pero ese único sencillo le permitió llegar a 47 e igualar a Víctor Martínez, también de brillante carrera con los Tigres, en el quinto puesto de todos los tiempos entre venezolanos en Postemporada.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Líder

    Lo más reciente

    Edit Template