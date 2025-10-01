Playoffs de MLB: El Venezolano Brayan Rocchio hizo que Guardianes de Cleveland nivelara la Serie de Comodín ante Tigres de Detroit

El criollo conectó jonrón en el 8vo inning para poner en ventaja a su equipo, que ganaría posteriormente 6-1 y forzó un tercer juego.

Los Guardianes de Cleveland forzaron el tercer juego en la Serie de Comodín de la Liga Americana, al vencer en el segundo encuentro, el miércoles, a los Tigres de Detroit por 6-1 con protagonismo de Brayan Rocchio.

El Venezolano, que bateó noveno en el lineup y cubrió la segunda base, terminó de 3-1 el encuentro, pero ese único imparable fue un jonrón para darle la ventaja a los suyos y despejar el camino hacia la victoria.

En su tercer y último turno de la tarde en el Progressive Field, en el octavo inning, Brayan Rocchio se presentó en la caja de bateo con la pizarra igualada a una carrera. Se enfrentó al derecho Troy Melton y, tras tres lanzamientos y cuenta de 0-2, conectó una recta de cuatro costuras a 99.9 mph que se quedó en el medio y la desapareció a 379 pies por el jardín derecho para darle la ventaja en ese momento a los Guardianes.

Después, en la misma entrada, llegó un doble de Kwan y un sencillo de Schneemann para poner la tercera en el marcador, que se ampliaría nuevamente con el cuadrangular de Bo Naylor con dos compañeros en base y poner cifras definitivas.

Con la victoria, Cleveland consiguió empatar a uno por lado la Serie, dejando que todo se defina este jueves en su casa y a la misma hora.

Torres y Arias no pudieron como Brayan Rocchio

Otros venezolanos que participaron en el juego fueron Gabriel Arias, por los Guardianes, terminando de 4-0 con un ponche. Y Gleyber Torres por Detroit, quien culminó de 4-1 con un chocolate, pero ese único sencillo le permitió llegar a 47 e igualar a Víctor Martínez, también de brillante carrera con los Tigres, en el quinto puesto de todos los tiempos entre venezolanos en Postemporada.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder