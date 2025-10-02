Playoffs de MLB: Dodgers de Los Ángeles pasó la escoba ante Rojos de Cincinnati en la Serie de Comodín ´sin despeinarse´

El conjunto californiano pasó la escoba ante los Rojos de Cincinnati.

Tal como algunos especialistas lo predijeron, los Dodgers de Los Ángeles dieron una muestra autoridad en la serie de Comodín, tras barrer a los Rojos de Cincinnati y asegurar su pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Al igual que en el primer encuentro, los dirigidos por Dave Roberts fueron guiados por una estelar apertura de su abridor, en este caso Yoshinobu Yamamoto y la ofensiva fue respaldándolo con el pasar de los innings, para terminar ganando con pizarra de 4-8.

Resumen:

Después de aceptar dos carreras sucias en la primera entrada, el abridor nipón no dio más libertades y terminó lanzando 6.2 innings, en los cuales ponchó a nueve oponentes, tolerando apenas cuatro incogibles.

Mientras que la producción ofensiva de los californianos inició en el tercer tramo con la primera anotación de la noche, para luego voltear la pizarra (2-3) en el siguiente con dos rayitas más e inclinar en definitiva la balanza a su favor con un rally de cuatro en la baja del sexto. Su octava carrera llegó en el séptimo de la «suerte».

Aunque el relevo tambaleó en el octavo tramo y aceptó dos carreras más, Alex Vesia puso orden y posteriormente, Roki Sasaki colocó el candado en el último capítulo.

El más destacado con el madero fue Mookie Betts, quien se fue de 5-4, con par de dobles, aunado a tres anotaciones remolcadas y piso el plato en una ocasión.

¿Quién será el rival de Dodgers en la Serie Divisional?

Ahora, los actuales campeones seguirán su andar en esta postemporada midiéndose a los Phillies de Philadelphia en una Serie Divisional que será al mejor de cinco compromisos.

Los Dodgers acaban de demostrar que octubre es otra cosa, no obstante, tendrán un reto evidentemente mayor y en esta ocasión, comenzarán su andar fuera de casa. El inicio de esta serie será el venidero sábado.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano