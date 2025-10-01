Playoffs de MLB: Dodgers de Los Ángeles comienzan con fuerza y ganan el primero a Rojos de Cincinnati 10-5

El poder ofensivo del conjunto se hizo sentir gracias a Shohei Ohtani y Teoscar Hernández ambos con dos jonrones frente a Reds.

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron con fuerza su camino en la postemporada 2025 de la Liga Nacional con victoria contundente 10-5 ante los Rojos de Cincinnati.

Como es costumbre, los de California sacaron su arsenal ofensivo esta vez encabezado por Shohei Ohtani y Teóscar Hernández, ambos con dos cuadrangulares en el mismo encuentro se encargaron de guiar el triunfo.

A la fiesta de batazos también se unió Tommy Edman aportando un bambinazo, mismo que ayudó a que el equipo empatara un récord histórico de la franquicia en playoffs, conectando cinco vuelacercas en un mismo encuentro y acumulando un total de 15 imparables.

Con esta victoria la tropa comandada por Dave Roberts, sigue con la vista puesta en revalidar su campeonato obtenido en 2024 y ser el primer club en conquistar Series Mundiales consecutivas en los últimos 25 años.

Shohei Ohtani quien afronta su segunda zafra en playoffs y primera como posible lanzador de Los Dodgers, abrió el marcador con jonrón en solitario ante los envíos de Hunter Greene, sacándola por todo el jardín derecho del Dodger Stadium a 375 pies de altura.

El segundo vuelacerca del “Chico maravilla” llegó en la sexta entrada esta vez mandándola a volar a 454 pies y llevando al plato dos rayitas ante Connor Phillips.

Junto al japonés, Teoscar Hernández no se quedó atrás y sumó dos bambinazos más en la noche, en el tercer episodio llegó el estacazo en solitario. Mientras que el segundo fue en el quinto inning.

Abridor de poder

Blake Snell estaba llamado para iniciar las acciones desde la lomita y en su salida no defraudó, el serpentinero se mostró con un dominio total de sus envíos.

El experimentado lanzador trabajó por espacio de siete innings completos en los que permitió cuatro hits, dos carreras limpias y ponchó a nueve rivales.

La actuación de Snell es una de sus mejores en postemporada, con sus nueve abanicados igualó su marca personal en estas instancias. Además es la primera vez en su carrera que completa seis episodios en playoffs.

Hender «Vivo» González

