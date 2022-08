Plataforma del Sistema Patria estará en mantenimiento este domingo￼￼

La Plataforma Patria informó que iniciará este 4 de septiembre labores de mantenimiento, las cuales están previstas para los días domingos de cada semana.

A través del portal web, Patria detalló que el mantenimiento inicia al cierre de la plataforma a las 10:00 de la noche, del día sábado 3 de septiembre de 2022.

Estos trabajos afectarán todos los servicios asociados al monedero en la plataforma del Sistema Patria. Están incluidos los trámites de pagos vía BiopagoBDV del Banco de Venezuela con el Monedero Patria, el envío de Remesas en Criptomonedas y las aplicaciones veMonedero, vePOS y veTicket.

Sin embargo, este mantenimiento no afectará el funcionamiento de BiopagoPDV (PDVSA). Por ende, el consumo de litros de gasolina subsidiada será posible; pero la operación no se registrará de inmediato, sino hasta volver a activar los sistemas. Como consecuencia, no se enviarán las notificaciones en tiempo real a través de la mensajería de texto, como es habitual.

Igualmente, la Plataforma del Sistema Patria añade que al culminar la actualización se irán activando todos los servicios progresivamente.

El acceso de la Plataforma Patria se mantiene de lunes a sábados de 6:00AM a 9:59PM. Con la excepción de los horarios de las noches y domingos para su mantenimiento y actualización.

Con información de: VN