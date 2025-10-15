Plataforma de compras Cashea restringe beneficios a sus usuarios

La plataforma digital venezolana Cashea, líder en compras a crédito, desató controversia al limitar, desde el 13 de octubre, beneficios clave para usuarios de niveles 4, 5 y 6.

Las modificaciones, reportadas por clientes y comercios afiliados, generaron una avalancha de quejas en redes sociales, cuando la aplicación decidió general restricciones en la inicial de las compras: los usuarios de nivel 6, quienes disfrutaban de pagar solo un 20% de inicial, ahora deben cancelar un 40%, igualando las condiciones de niveles inferiores.

Este ajuste elimina una ventaja distintiva para quienes alcanzaron los rangos más altos tras un historial impecable. La incertidumbre sobre la duración de estas restricciones alimenta la preocupación de los usuarios, quienes esperaban aprovechar las condiciones previas para compras navideñas.

Limitaciones en cuotas y reacciones en cadena

Otro golpe para los usuarios de Cashea es la restricción del «Modo Más Cuotas». Anteriormente, compras superiores a $200 podían financiarse en hasta 9 o 12 cuotas, pero ahora el monto mínimo para esta modalidad asciende a $700, con un máximo de 6 cuotas.

Comercios como Todo Hogar en Puerto La Cruz confirmaron estas nuevas condiciones, aplicadas a nivel nacional.

En redes sociales, la frustración es evidente: «Llegué a nivel 6 con esfuerzo y ahora no hay diferencia con el nivel 3», lamentó un usuario.

La falta de un comunicado oficial de Cashea intensifica las dudas sobre el futuro de los beneficios, mientras los clientes exigen claridad y soluciones inmediatas.

Hender «Vivo» González

Con información de El Martillo