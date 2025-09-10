    Plan vuelta a la Patria: Arribó al país este miércoles un nuevo vuelo con 259 migrantes desde EEUU.

    Este avión, que es el número 66 de la iniciativa promovida por el presidente Nicolás Maduro, incluyó 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños.

    Este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo del Plan Vuelta a Patria con 259 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos (EEUU). 

    Leer También: Vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que cocaína del Pacífico sale desde Perú y Colombia hacía EEUU. y Europa

    Este avión, que es el número 66 de la iniciativa promovida por el presidente Nicolás Maduro, incluyó 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños.

    En el lugar se encontraban funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

    Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria en febrero de este año, más de 12 mil venezolanos han regresado al país.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Globovisión

    Lo más reciente

    Edit Template