El Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar será activado hoy y mañana en todo el territorio nacional, luego del llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse para la defensa del país.

El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, informó ayer que “todo el sistema defensivo territorial se prepara para atender el llamado a filas realizado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro” para este fin de semana.

“¡Esta Patria tiene pueblo y Fanb que la defienda! ¡Vamos, pues! ¡Es hora de defender a

Venezuela!”, dijo en Telegram.

La jornada se llevará a cabo en las plazas Bolívar, sedes de los cuarteles militares y en las 15.751 bases populares de defensa integral.

La Ley Constitucional de la Fanb establece la Milicia Nacional como el quinto elemento esencial, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana, para proteger la soberanía y la integridad territorial, la paz y la serenidad de la población de Venezuela.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram convocó nuevamente al pueblo de Venezuela a la Gran Jornada de Alistamiento en las plazas Bolívar y Unidades Militares cercanas a tu comunidad este sábado 23 y domingo 24 de agosto para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram, también publicó un audiovisual del jefe de Estado en el que realiza la convocatoria a todo el país.

“La planta insolente de Estados Unidos (EE. UU.) se atreve a amenazar a nuestra Patria. Nuestra respuesta como pueblo unido será firme, de alta conciencia patria y con orgullo de nuestra dignidad histórica”, señala el mensaje publicado por la Rodríguez.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias