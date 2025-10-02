    Plan de saneamiento ambiental ha recolectado más de 490 toneladas de escombros

    El Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (Imaubar), continúa trabajando en la recolección de escombros y materiales mixtos en el marco del saneamiento ambiental de las vías férreas, a propósito del Plan Iribarren Limpio y Sustentable de la Alcaldía del municipio Iribarren.

    En ese contexto, Janer Romero, presidente de Imaubar, indicó: «Nuestras cuadrillas de trabajo ya han atendido las carreras 3, 4, las calles 2, 3, 6, 11, 12, 15 y 21, donde se están erradicando los vertederos improvisados que se encuentran con el uso de retroexcavadoras y camiones volteo», aseguró.

    De esta manera, el plan presenta un avance del 95%, recolectando 493 toneladas de escombros, materiales mixtos y desechos domiciliarios, incluyendo la avenida Divina Pastora.

    «Realizamos grandes esfuerzos en la limpieza y mantenimiento de las calles, avenidas, parques, plazas y espacios públicos del municipio; nuestro alcalde Yanys Agüero les hace el llamado a adoptar nuevos patrones de conducta y la colaboración de todos los barquisimetanos en la conservación y limpieza de nuestra casa Barquisimeto», puntualizó Romero.

    Prensa Imaubar

