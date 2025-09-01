El Plan de Asfaltado iniciado, en días pasados, por la Circunvalación Norte, contabiliza 697 toneladas colocadas, hasta la fecha, desde El Cardenalito hasta el sector Macías Mujica; de los cuales se tiene dispuesto 2 mil para la importante arteria vial que rodea la parte norte de Barquisimeto.

Leer también: Familias de Viviendo AVV Lote 144 denuncian que son tildadas de “invasoras” por empresas privadas



Durante la inspección de la obra que ejecuta el Instituto de Vialidad del estado Lara, Invilara, se verificó el avance progresivo dónde se tiene previsto según las condiciones ambientales y logísticas llegar hasta el Distribuidor San Francisco, en diferentes tramos.

Plan de asfaltado en la Circunvalación Norte avanza con 2,000 toneladas de asfalto

Además se abordará también diferentes puntos del centro de Barquisimeto, para ello se sumarían mil toneladas más, logrando cumplir con un ambicioso plan de asfaltado.

Uno de los transeúntes y favorecido con el mejoramiento de la vía, resaltó «esto nos permite mayor seguridad aparte que también incluye iluminación; nos garantiza un viaje seguro a nuestros destinos; gracias al gobierno bolivariano», expresó María Parra.

Texto: Marianella Vargas

Fotos: Kaiber Martinez

Prensa Gobernación de Lara