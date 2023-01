Plácido Domingo enfrenta una nueva denuncia de acoso sexual

El tenor español Plácido Domingo ha sido acusado nuevamente de acoso sexual, tres años después de que denuncias similares provocaran una disculpa pública y la cancelación de varios conciertos.

Esta vez, la acusación fue realizada por una cantante de ópera española, que ha preferido mantener el anonimato, durante un programa del canal de televisión La Sexta.

La artista relató que Domingo le pidió tocarla durante un ensayo, mientras que, en otra ocasión, afirmó que la besó en plena función cuando compartieron escenario en la década del 2000.

Leer también: OMS emite alerta sanitaria por jarabes para la tos contaminados

«La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando iba de una sala a otra para hacer un ensayo de escena, y me hizo una pregunta muy extraña delante de todos. Me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?’ Llevaba pantalones con un bolsillo trasero bordado», señaló la mujer, agregando que su primer pensamiento fue qué es lo que debería responder para evitar que él se ofenda y no se genere una situación incómoda.

Asimismo, recordó que durante una función, cuando las luces se apagaron, Domingo se acercó y la besó en la boca. «Fue un beso que no vi venir ni pude esquivar ni quería recibir», expresó.

La cantante comentó que en ese momento no denunció a Domingo, ahora de 83 años, ante sus jefes ni con las autoridades.

Por su parte, Samuel Schultz, exvicepresidente del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA, por sus siglas en inglés), reveló que hubo un supuesto acuerdo entre el cantante y el sindicato para no publicar la investigación que demostró que 27 mujeres habían sido objeto de comportamiento inadecuado a lo largo de 20 años por parte del tenor.

«El sindicato recibiría 500.000 dólares para mantener esos resultados fuera del escrutinio público», aseguró. Schulz decidió filtrar el informe a la prensa porque ya no ocupa ningún puesto directivo en la organización.

Decenas de mujeres declararon en 2019 que el tenor español las acosó sexualmente. Según los testimonios, Domingo habría presionado a varias de ellas para mantener relaciones inapropiadas con él a cambio de trabajos.

Con información de: ElUniversal