Pitbull ataca a un perro intruso y el dueño es arrestado

Un hombre quedó detenido en San Felipe, estado Yaracuy por permitir que su pitbull atacara de manera salvaje a un perro que se coló en su propiedad, hecho que quedó registrado en video.

De acuerdo con Yaracuy al Día, el sujeto es un hombre de 50 años, residenciado en la urbanización Ciudadela Hugo Chávez. Incluso, él mismo grabó el ataque brutal de su pitbull y en el material se le escucha regocijarse de ello.

«Aquí interrumpimos la rumba porque mi perrito está jugando con el otro perro. Ahí lo tiene, jugando. Dale, Sultán, cómete a ese desgraciad… Se metió el perrito a querer jugar con mi perro y aquí tienes», pronunciaba en el clip.

En el metraje, se le ve al canino de raza morder la yugular del perro mestizo que se introdujo a la propiedad, mientras este solloza de dolor.

«Ahí tienes jabón para que lave. Quién lo manda de paj… a meterse para acá», agregó.

Tras la viralización del video, funcionarios policiales de San Felipe pudieron dar con el hombre en las cercanías de la Alcaldía del municipio y se concretó su detención. Mientras tanto, usuarios en redes sociales exigieron justicia contra esta persona por permitir el atroz hecho.

Con información de Yaracuy al Día