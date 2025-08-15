Piscina del Polideportivo Máximo Viloria, un símbolo de Barquisimeto que se «ahoga en el olvido»

Alguna vez fue un orgullo para las competencias deportivas del país; un epicentro del deporte que albergó a atletas de talla internacional y vio nacer a grandes talentos. Hoy, la piscina del Polideportivo Máximo Viloria, es una sombra de lo que fue, un monumento al abandono que duele a los larenses.

Un símbolo de Barquisimeto que se «ahoga en el olvido»

Un recorrido por sus instalaciones, revela una imagen desoladora, aunque también la maleza ha invadido el asfalto de las canchas de fútbol que no cuentan con cercas, pintura o arquería; parecen campos de «batalla» olvidados. Este lugar, (a diferencia del área de atletismo y fútbol campo), que fue cuna de grandes atletas y testigos de hazañas deportivas durante décadas, se ha convertido en un fantasma de su pasado, un epicentro deportivo olvidado que afecta el alma de los barquisimetanos.

Leer también: ¡A deslizarse se ha dicho! Vacaciones sin costo en Barquisimeto





«Con la piscina abandonada y sin agua, es un claro reflejo de la falta de mantenimiento en una instalación tan importante. La recuperación de este espacio, es crucial para la formación de futuros atletas. Comparto la inquietud con las autoridades, para que atiendan este llamado y se tomen las acciones necesarias para rehabilitar la piscina, devolviendo un espacio vital que es fundamental para que el polideportivo pueda cumplir su función social y deportiva», comentó Maxzuly Giménez.

«Las canchas de fútbol sala no tienen arquerías, el rayado es casi invisible y las rejas están en mal estado. El área verde con equipos para entrenamiento al aire libre también se encuentra muy descuidada.», informó Pedro Gustavo Herrera quién es jugador de fútbol y softbol

Comprometido con el deporte, atleta de alto rendimiento

«Recientemente, al intentar usar las áreas comunes del Polideportivo Máximo Viloria, se me negó el acceso a menos que hiciera una «colaboración». Esto es inaceptable, ya que a pesar de las donaciones e ingresos que recibe el polideportivo, gran parte de sus instalaciones están deterioradas. Es preocupante que, mientras la cancha de fútbol campo y la pista de atletismo se mantienen, otras áreas cruciales como la piscina estén completamente inservibles», recalcó

Una piscina que clama por agua

El golpe más duro, se siente al contemplar su joya principal: La piscina olímpica bolivariana. Esta estructura, que en su momento fue reconocida a nivel internacional y considerada una de las mejores de Venezuela y Latinoamérica; hoy se encuentra en un estado deplorable.

Una piscina que clama por agua

El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto recorrió el lugar que alguna vez, fueron perfectas para la natación de alto rendimiento, se ha deteriorado hasta un punto crítico.





«Desde hace mucho tiempo, esta piscina no tiene ni una gota de agua. En la gestión anterior prometieron remodelarla, pero la ayuda nunca llegó», nos relata Douglas Alvarado. Sin embargo, la fe se mantiene viva, anclada en una promesa que la comunidad espera se cumpla esta vez.

La esperanza renace de la mano del «gobernante del pueblo y del deporte»



La comunidad, ahora deposita su confianza en el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes a quién consideran «Un gobernante del pueblo y del deporte larense» con la esperanza que esta vez, se cumpla la promesa de devolverle su esplendor al Polideportivo Máximo Viloria.

«Esa esperanza, sin embargo, se mantiene viva, anclada en una promesa de ayudar a la comunidad que ahora confía en el nuevo gobernador, para rescatar en su totalidad la piscina y las canchas de fútbol» indicó Carlos Viva

«Fue el gobernador Luis Reyes Reyes, quien nos sacó más de una sonrisa, con un Polideportivo Máximo Viloria en un bonito estado, sobre todo el gramado de las canchas de fútbol, la parte del boxeo y la piscina», recuerda uno de los vecinos de nombre Carlos «De hecho, varias veces hizo presencia y cumplió, con mantener una piscina en el mejor estado para la natación».

La fe en una nueva gestión, está más viva que nunca. La gente confía que, bajo el liderazgo del gobernador Reyes, este emblemático lugar recuperará su brillo, sus canchas volverán a llenarse de deportistas y su piscina volverá a rugir con las brazadas de los nadadores.

un símbolo de Barquisimeto que se «ahoga en el olvido»

La frustración de los atletas: una piscina que «ahoga» las ganas

La falta de inversión y el olvido han creado un «calvario» diario, especialmente en la joya de la corona: la piscina olímpica.

«Tenemos años clamando por una remodelación de la piscina y el agua», nos comenta Douglas Alvarado uno de los deportistas y habitantes del sector, visiblemente afectado

La situación endurece en varias disciplinas, aunque reconocen que el área de boxeo ha recibido atención, pero otras zonas como la de fútbol sala, donde los jóvenes entrenan a diario e incluso el fútbol femenino, están completamente descuidadas. «¡Queremos tener las canchas un cuidado parecido al que le han dado al fútbol de grama!», claman.

La lucha por el rescate del deporte larense

No es solo un conjunto de canchas y piscinas; es un símbolo de identidad para Barquisimeto. Es el lugar donde los sueños deportivos toman forma, donde la disciplina se forja y los talentos emergen.

La comunidad, los atletas y todos los barquisimetanos anhelan ver el resurgimiento de este espacio. La lucha por la remodelación de las instalaciones, especialmente de la piscina, no es solo un capricho; es una necesidad urgente para el desarrollo del deporte en el estado Lara.

Finalmente, la historia de la piscina del Polideportivo Máximo Viloria, tienen un significado a un símbolo del deporte larense que se resiste a «morir» y clama por una segunda oportunidad de «vivir».

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto