Pidió una hamburguesa “whopper Doble” y terminó en el suelo por KO

Pidió una hamburguesa ”Whopper Doble” y terminó noqueado. La grabación ha suscitado numerosas reacciones y debates en torno a la seguridad y la gestión de conflictos en entornos comerciales.



Una fuerte discusión entre un cliente y un supervisor de Burger King, terminó en un enfrentamiento “cuerpo a cuerpo” donde el visitante perdió por nokout, y sin ganas para comerse la hamburguesa “whopper Doble” que le había pedido a su verdugo, con una ración extra de queso y pepinillo.

Y todo por ella



En las imágenes se muestra cómo un desacuerdo aparentemente ordinario escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico entre un empleado y un cliente. Este tipo de comportamiento plantea cuestionamientos no solo sobre la capacitación del personal en el manejo de situaciones tensas, sino también sobre la necesidad de medidas de seguridad adicionales en lugares públicos como Burger King.

La cajera de este establecimiento de comida “chatarra” en EEUU fue la encargada de grabar todo el violento episodio y narrar, cuál campeonato mundial de boxeo, los detalles de la gran pelea, dónde no se aplicó aquella vieja consigna del mercadeo y publicidad, de que “el cliente siempre tiene la razón”. En este caso, no solamente que no la tuvo sino que además la perdió.

Pelea en Siquisique, estado Lara – Venezuela

Por otra parte, para seguir con la secuencia de violencia, justamente en Urdaneta, se originó una pelea entre dos jovencitos al salir del liceo

A través de las redes sociales, se difundió una “pelea callejera” entre jóvenes estudiantes del Liceo Bolivariano José Ángel Rodríguez López, en la población de Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara, gracias a quienes intervinieron, no tuvo un cierre inesperado como el de Burger King.

🥊💥 "Boxeo" callejero en Lara:

📽️ Circula a través de las redes sociales una "pelea" entre jóvenes estudiantes del Liceo Bolivariano José Ángel Rodríguez López, en la población de Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara. pic.twitter.com/m2JtNgDA0s — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) March 13, 2024

