Petro reitera su disposición de normalizar relaciones con Venezuela

El presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su deseo de normalizar las relaciones con Venezuela con miras a coadyuvar al desarrollo económico de la región.

«Hay que normalizar las relaciones… Eso porque venimos de años y hay complejidades en muchos temas. La frontera es mi principal preocupación. Porque ahí hay una ilegalidad fuerte, muy fuerte. También hay unas posibilidades reales», puntualizó Petro.

Leer también: http://En Apure: FANB desactiva más de 26 artefactos explosivos TANCOL

De igual modo mencionó que, «Cúcuta no es un pueblo andino alejado del mar. Cúcuta es un pueblo costero. Está a una hora del mar, solo que el mar está al otro lado. ¿Entonces, cómo es que no aprovechamos eso para industrializar el territorio? O sea, por nuestras dificultades políticas entre naciones no se aprovecha de una ventaja territorial enorme que hay ahí».

Otro tema que abordó en la entrevista fue el referido a la estatal venezolana Monómeros, que está en suelo neogranadino, y que fue entregada indebidamente por la administración de Iván Duque al exdiputado Juan Guaidó, tal y como lo ha denunciado el Estado venezolano.

Al respecto, Petro señaló: «Otro problema inmediato es Monómeros, porque ni más ni menos Monómeros, que es una empresa desconocida para muchos colombianos, ubicada en Barranquilla y que es colombo-venezolana, con mayoría venezolana, es la que producía los fertilizantes y hoy el problema fundamental de la agricultura y el hambre son los fertilizantes. La asfixia financiera que ha sufrido esta empresa la tiene paralizada y los fertilizantes los estamos importando a tres veces el valor».

Por otra parte, el mandatario electo abogó por crear un consenso entre las fuerzas progresistas de ese país que desean una transformación a través de objetivos comunes y romper con sectarismos.

Mencionó una serie de temas urgentes que atenderá de forma inmediata una vez que se inicie su mandato oficialmente el próximo 7 de agosto.

Indicó que su Gobierno se propone «romper con los sectarismos, tanto de derecha como de izquierda, para lo cual hay que hablar con todos los sectores y construir acuerdos».

Últimas Noticias