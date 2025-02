Petro: «No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ampliado su postura sobre el debido trato a los migrantes irregulares en medio de sus discrepancias al respecto con el mandatario estadounidense, Donald Trump. «No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo», reiteró en una entrevista con Univision Noticias.

«Tú no eres ilegal en ninguna parte del mundo porque eres un ser humano. Ilegal son tus actos probablemente respecto a una ley, pero no tú. La persona no es ilegal, ese es el primer punto ahora», explicó Petro, indicando que la Administración de Trump no acepta esa visión al no ver nada de incorrecto en deportar a los migrantes esposados y a bordo de aviones militares.

En opinión del mandatario colombiano, si la sociedad estadounidense decide «soberanamente sacar personas que no quieren ahí, deportarlas», que la expulsión se lleve a cabo «en condiciones humanitarias, en dignidad, porque un migrante no es un delincuente».

«¿Entonces qué es lo que quieren: humillar o que salga un grupo poblacional? Si lo que quieren es que salga un grupo poblacional, que les va a costar muchísimo, pero porque yo exigí que salgan en dignidad, entonces no ponen la gasolina en los aviones, pues yo pongo la gasolina en los aviones», declaró, dispuesto a costear los vuelos de regreso de los connacionales.

«Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista»

La posición del presidente de Colombia es que «aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado», resumió Petro, subrayando que «no hay ningún delincuente probado« entre los deportados desde EE.UU. en los últimos cuatro vuelos que arribaron al país.

«Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista», aseveró. «La experiencia que hubo en la humanidad a partir de 1933, que hoy pareciera globalizarse, […] debería llevar a que no se puedan repetir los pasos, porque si repetimos la historia, repetimos la conclusión de lo que fue ese episodio».

Actualmente, el Gobierno colombiano se dedica a recoger a sus ciudadanos, y es por eso que «llegan en condiciones de dignidad», señaló el presidente, prometiendo que van a seguir mandando aviones para traer de vuelta a la patria a los colombianos, y si su número aumenta, mandarán cruceros a por ellos.

«Si vamos hacia una catástrofe humanitaria en América porque se está criminalizando un grupo poblacional, el crimen se individualiza, dijeron los liberales y padres fundadores de los Estados Unidos y de nuestras repúblicas suramericanas», indicó Petro. Si uno cometió un crimen, debe ser juzgado con un debido proceso, insistió.

«Pero que todos los que sean como tú —porque tú cometiste un crimen— sean criminales, eso es fascismo y eso tiene que ser erradicado de la mente democrática de los pueblos de América», concluyó el mandatario colombiano.

Rubén Conde con información de RT