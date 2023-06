Petro confirma que Armando Benedetti, embajador colombiano en Venezuela sale de su Gobierno en medio del caso de “La Niñera”

El presidente Gustavo Petro confirmó que Laura Sarabia, quien era su jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela, salen del Gobierno.

Lo anterior tras el escándalo por el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, quien fue sometida a una prueba de polígrafo en enero en medio de la investigación por un robo de 7.000 dólares que estaban en casa de la ex jefa de Despacho.

“Mi funcionaria querida y estimada, y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno”, aseguró.

El mandatario, por otro lado, se refirió al escándalo de las interceptaciones ilegales que, según informó la Fiscalía, se le realizaron a Meza.

Según el ente acusador no solo se interceptó a Meza, sino también a una mujer llamada Fabiola, quien también trabajaba en Casa de Nariño. Las “chuzadas” se realizaron desde el 30 de enero, durante 72 horas, hasta el 3 de febrero.

Asimismo, Petro, en ese sentido, manifestó: “A nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni personas humildes. Eso no es cierto. No se les ha dado esa orden ni se les dará”.

Luego expresó que los funcionarios del Gobierno están autorizados a denunciar si alguien realiza estas chuzadas. Y fue enfático al decir “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso”.

También defendió el actuar de su jefa de Despacho Laura Sarabia. “Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi a todos estos eventos y que, en cierta forma, era mi mano derecha en mi gestión cotidiana”.

Además, el mandatario agregó que “No se ha parado a pensar ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida con su primer niño, con su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley al punto que se usó el polígrafo que yo ni he logrado saber dónde está”

Con información de Globovision