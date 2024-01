Pete Rose ya pagó su condena

El pelotero más agresivo, el más aguerido y fiero que ha tenido el béisbol en todo su historial, es Pete Rose.

El muchacho con cara de “perro bravo” y melena castaña hirsuta, que nació en la zona humilde de la ciudad de Cincinnati, el 14 de abril de 1941, Pete Edward, con ese número (14) como cábala, se llenó de gloría y se hizo un inmortal del béisbol.

Pete Edward Rose es hijo de un jugador de fútbol americano (no profesional) Harry Rose. Su madre trabajó en una fábrica de embutidos de cerdo, la señora Laverne Rose.

Desde niño Pete demostró su apresto natural para jugar el béisbol: golpeaba la pelota con fuerza, corría veloz las bases y las atrapaba todas las pelotas con su pequeño guante.

Se levantó entre hijos de inmigrantes alemanes y polacos.

Le gustaba ganar las partidas, era implacable con sus contrarios, siempre buscaba pelear, él no sabía perder, las ganaba todas.

Debutó en las Grandes Ligas en 1963 con el equipo de su ciudad, la urbe antigua de estilo Art Decó: ROJOS DE CINCINNATI, defendiendo la segunda base.

Se mantuvo activo en la MLB durante 24 largas temporadas, se retiró con 45 años de edad, aún era un atleta entero, fuerte.

Obtuvo el premio Novato del Año casi por unanimidad en 1963.

En su estelar carrera estableció récords muy importantes:

Es el jugador con más hits, 4.256, de por vida en la MLB.

Fue campeón del mundo en 3 ocasiones:

en 1975,1976 y 1980. Obtuvo 2 guantes de oro como jardinero izquierdo.

Obtuvo 3 títulos de bateo: en 1967, 1968 y 1973.

Fue convocado a 17 Juegos de Estrellas.

Fue miembro del mejor equipo del béisbol (hombre a hombre) en toda la historia de ese deporte:

LA MAQUINARIA ROJA

Dirigida por Sparky Anderson del 1970 al 1978.

Rose fue titular, alineaba primer bate, junto al rey David Concepción #13, George Foster, Tany Pérez, Johnny Bench, Joe Morgan, César Gerónimo y Ken Griffith padre: los mejores de los años 70.

Pete se retiró en 1986 y sin duda sería exaltado al Salón de la Fama 5 años más tarde. Pero, incurrió en un grave delito en 1989; fue declarado culpable de apuestas ilegales, siendo el mánager de su equipo histórico ROJOS, el pionero Pete Rose era un ludópata crónico, un impulsivo apostador, incontrolable vicioso del envite.

Ese hecho reñido con la ética, se convirtió en un tsunami que arrasó con sus logros: fue vetado por la MLB y borraron sus récords.

Por tanto, no pudo ser exaltado a Cooperstown, ni pudo participar en ninguna instancia del béisbol: es un proscrito.

Repentinamente Pete Rose el mítico #14, se convirtió en un leproso de los estadios, rechazado por todos, un malvisto, después de ser una súperestrella, un icono mundial del béisbol. Ahora, él apestaba, era repudiado unánimemente.

Pete Rose quedó ante el mundo como un ludópata compulsivo. Ludopatía es un vocablo griego que significa: Ludo-juego y Patía-padecimiento.

Yo pregunto (?)

Quién le ofreció ayuda a Rose en medio de su padecimiento (?)

A un enfermo como Rose, se le debe ayudar sin juzgar: ellos lo hicieron (?)

En cambio lo dejaron solo en su calvario, tanto los directivos de REDS, como los de MLB, igual los Medios de Comunicación.

Ellos “hicieron leña del árbol caído”, quizá por envidia, por la acentuada arrogancia de Pete, o por considerarlo un hombre tóxico.

Aún así, hicieron lo correcto?

Su acción fue justa (?)

Eso es el deber ser (?)

Rose quedó en un limbo legal, porque él ha apelado, ha solicitado clemencia al comisionado de la MLB Rob Manfred y éste no lo escuchó, lavó sus manos, y aún sigue execrado de todo el béisbol.

Y así, no puede ser elegido, no puede aparecer su nombre en las boletas para HALL OF FAME las que llegan a más de 400 cronistas votantes en los EEUU.

Han pasado 35 años de ese evento bochornoso, por tanto, pienso que Pete Rose el apostador, el ludópata, el vivioso; ya pagó su condena.

Si bien, su conducta antiética ameritaba un castigo ejemplar, estoy convencido de que ya recibió una dura paliza durante 35 años: media vida.

Ya basta, es hora de reivindicarlo.

En 2024 el mayor hiteador en la historia del béisbol cumplirá 83 años de edad, es el momento de levantar su sanción, para que finalmente sea exaltado al salón de los inmortales, él se lo merece, lo trabajó.

Un pelotero como él nace cada 100 años.

Ningún delito debería tener una condena de por vida, menos aún, las apuestas: eso es excesivo, es desmesurado.

También creo que en su placa de Cooperstown (de suceder la exaltación) debe aparecer su error y la sanción que debió pagar, como una lección ejemplarizante, como un mensaje edificante para los jóvenes peloteros.

Es harto difícil que un pelotero actual alcance los records de Pete Rose,

el popular “Charlie Hustle” con su número 14 es un huésped necesario y esperado en el templo de los inmortales: Cooperstown.

Total, luego de tantas glorias y lauros, aplausos y títulos, ovaciones y premios; Pete Rose apodado “Charlie Hustle” que significa “el duro ante la adversidad”; probó el barro, toco fondo, fue vejado, señalado, en fin: ya pagó su terrible condena.

En los últimos años el combativo Pete ha ganado alrededor de 1.000.000,oo de dólares anuales por firmar bates y pelotas, lo cual quiere decir: que la fanáticada beisbolera ya lo perdenó.

Rose disfruta sus días con su tercera esposa, la bella Kiana Kim, una surcoreana 38 años menor que él. La exótica dama nacida en Seúl, es exmodelo. Ella tuvo 2 hijos antes de conocer a Pete. Kiana siempre lo acompaña.

Pete Rose y sus seguidores esperan la clemencia del Comisionado Manfred de la MLB, el lóbrego abogado. Y el aval de los directivos de Cooperstown, los amos del Hall de la Fama.

Ojalá así sea, sin duda, sería un gran acto de justicia deportiva y una gran noticia para todo el béisbol.

Aún están a tiempo de darle al César, lo que el César se ganó a batazos limpios.

León Magno Montiel

@leonmagnom

Noticias Deportivas