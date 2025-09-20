Desde tempranas horas de este sábado, los pescadores y acuicultores que se alistaron en la Milicia Bolivariana se despliegan en las costas venezolanas, específicamente en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui, como parte de los entrenamientos bajo el “método táctico de resistencia revolucionaria”.

Así lo informó el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, en contacto por Venezolana de Televisión (VTV), mediante el cual explicó que “los pescadores y acuicultores están sumados, activa y ofensivamente, a la defensa de nuestra Venezuela Azul, de la soberanía sobre el mar Caribe, de la Zona Económica Exclusiva que nos pertenece a todos los venezolanos y está siendo amenazada por el imperialismo, quien busca amedrentar” a los venezolanos.

Indicó que los pescadores han respondido al llamado histórico que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para activarse en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, mediante los consejos regionales y sectoriales.

Precisó que se trata de seis grandes movilizaciones marítimas, donde los pescadores y acuicultores demostrarán “su voluntad de hierro”, para defender la soberanía del mar Caribe, porque “Venezuela es un pueblo de paz”.

Leer también: Padrino López expresó que en el país se está marcando un hito en la revolución militar

El ministro Juan Carlos Loyo indicó que son los pescadores quienes están defendiendo el derecho al trabajo digno y a la patria, porque “no se amilanan ante cualquier tipo de amenaza y agresión; por el contrario, están aquí para mostrar la fuerza de la Milicia pescadora”.

Agregó que se encuentran en movilización y organización “con consciencia para decirle al mundo que somos un pueblo tranquilo, que quiere seguir avanzando cada día con la faena de pesca, pero si fuese necesario, ante una agresión, aquí está el pueblo pescador organizado en milicia dispuesto a asumir en cualquier espacio”.

El vocero del secretariado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, informó el viernes que se desarrollarán múltiples actividades con el sector pesca, que ha sido víctima directa de las fuerzas navales estadounidenses en el Caribe.

El fin de semana pasado, un destructor misilístico de la Marina de Estados Unidos retuvo durante ocho horas a la embarcación atunera venezolana “Carmen Rosa”, mientras realizaba su faena en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias