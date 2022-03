Perú pierde la primera batalla para Catar 2022 ante Uruguay 1-0

La selección no fue efectiva en ataque y Uruguay no la perdonó en Montevideo. Si Perú supera a Paraguay el martes, está en el repechaje. El VAR, protagonista.

Leer También: Selección de Brasil no perdonó y goleó 4-0 a Chile en su mítico del templo, el estadio Maracaná, por las eliminatorias a Catar 2022

Lo de ver el bosque y no el árbol tiene que convertirse en el mantra de esta selección peruana, que sabe que todo está por resolverse y, sobre todo, que tiene el futuro en sus manos. Perú cayó en Montevideo pero no se fue derrotado: el premio está demasiado cerca como para dedicar demasiado tiempo a pensar en lo que pasó.

Lo que pasó: Uruguay, un equipo que ha sacado un doctorado en ganar partidos de fútbol con la mitad de ocasiones que su rival, le hizo honor a su reputación. Los locales, atascados en los callejones sin salida que planteó Gareca, chocaban siempre contra una pared peruana. Sin demasiadas ideas ni rebeldía, los charrúas, pacientes en su irregularidad, no generaron peligro.

Perú, más bien, amenazó desde el inicio: Lapadula desperdició un cabezazo en el área chica que Uruguay no suele permitir. Un fallo es así es pecado contra los maestros del oportunismo. En defensa del ítalo-peruano, sus buenos movimientos a espaldas de la defensa uruguaya fueron el arma principal de la Blanquirroja, que comprendió que tendría más espacios de los que esperaba.

Pero el Centenario, un incontenible Pellistri y De Arrascaeta tenían otros planes. Cuando moría el primer tiempo, los locales, después de un córner a favor y una serie de desatenciones de Perú en el retroceso, abrieron el marcador en la única jugada de peligro que generaron. El mediocampista del Flamengo se encontró con un balón en el área chica y puso el 1-0.

El segundo tiempo, sobre todo con el 3-0 de Brasil sobre Chile -rival directo de los dos protagonistas-, se hizo algo soso. Uruguay pisó el acelerador durante unos quince minutos, y pudo redoblar la diferencia con un remate explosivo y geométrico de Valverde, esa suerte de Gerrard charrúa del que goza cada fin de semana el Real Madrid.

El resultado no estuvo en peligro, salvo alguna tímida llegada de Trauco por su banda, pero sí llegó una pésima noticia para la selección: Carrillo abandonó el campo lesionado de la rodilla y podría perderse el partido ante Paraguay. Pensando justamente en la próxima y última fecha, Gareca entendió que lo importante era contar con todos o casi todos sus efectivos y le dio descanso a Cueva y Lapadula, armas principales, sobre todo en ausencia de André.

Si bien Perú estuvo cerca en el primer tiempo, no podría decirse que la derrota fue completamente injusta. Lo que sí pareció algo polémico, por lo menos, fue el gol no otorgado a Trauco, luego de que su remate parecía cruzar la línea del arco de Rochet. El VAR lo observó, pero no cambió la decisión de Daronco. En el fútbol, sobre todo cuando juega Uruguay, es así: se puede dominar y llegar, pero, si no se concreta, el esfuerzo es en vano. La mira ahora está puesta en Paraguay: de ganar el martes, Perú estará con un pie en Qatar.

Cambios

Edison Flores (45′, Sergio Peña), Christofer Gonzáles (60′, Yoshimar Yotún), Santiago Ormeño (64′, André Carrillo), Edinson Cavani (66′, Darwin Núñez), Lucas Torreira (75′, Luis Suárez), Alex Valera (76′, Gianluca Lapadula), Horacio Calcaterra (76′, Christian Cueva), Damián Suárez (83′, Facundo Pellistri), Maximiliano Gómez (83′, Giorgian de Arrascaeta)

Goles

1-0, 41′: De Arrascaeta

Tarjetas

Arbitro: Anderson Daronco

Arbitro VAR: Wagner Reway, Rodrigo D’Alonso Ferreira

Pellistri (71′,Amarilla) Luis Suárez (75′,Amarilla)

Diario AS