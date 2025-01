Personajes de Sanrio invadirán la plataforma Netflix

Netflix estrenará en julio la serie de animación ‘My Melody & Kuromi’, dirigida por el japonés Tomoki Misato, y basada en los populares personajes de la compañía Sanrio, anunció este jueves la plataforma audiovisual en un comunicado.

De acuerdo con EFE, todavía no hay fecha concreta para el estreno de esta nueva producción, escrita por Shuko Nemoto, protagonizada por My Melodi, la famosa conejita blanca, ataviada con una capucha rosa del universo Sanrio, que celebra en 2025 su 50 aniversario.

Junto a ella su rival Kuromi, la otra conejita, reconocible por su caperuza negra que llegó a la vida de My Melody en 2005, hace 20 años.

“ESTOY MUY FELIZ DE ANUNCIAR FINALMENTE ESTE PROYECTO EN ESTE IMPORTANTE AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE MY MELODI Y EL 20 ANIVERSARIO DE KUROMI”, SEÑALA MISATO, FAMOSO POR LA SERIE DE ANIMACIÓN ‘PUI PUI MOLCAR’ (2021), EN EL COMUNICADO DE NETFLIX.

El joven director japonés asegura que trabajar en este proyecto supuso “superar desafíos y límites” para conseguir una “historia inquietante” ambientada en Maryland.

‘My Melody & Kuromi’ es la primera serie animada de la productora Toruku, que forma parte de WIT Studio.

La premiada dramaturga Shuko Nemoto escribió el guion durante la pandemia. “Escribir los diálogos de My Melody y Kuromi me pareció una recompensa como escritora”, señala en la nota Nemoto, quien debido a la pandemia no pudo reunirse personalmente con Misato ni con los productores.

“PERO NOS CONECTAMOS DE FORMA REMOTA CADA SEMANA. EL PROYECTO ESTÁ LLENO DE AMOR POR EL MUNDO DE MY MELODY, QUE ENCANTA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES. CREO QUE TODOS, DESDE ADULTOS HASTA NIÑOS, TENDRÁN SUS ESCENAS Y DIÁLOGOS FAVORITOS”, ASEGURA.

La serie se une a la programación japonesa de Netflix de 2025 con otras ficciones como ‘The Bullet Train Explosion’, ‘The Last Samurai Standing’ y ‘Alice in Wonderland Season 3’.

Zuleydy márquez con información de Ultimas Noticias