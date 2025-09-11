Periodistas que cubren la Vuela a Venezuela sufrieron accidente en la Centroccidental

Autobús que trasladaba equipo de prensa que cubre la Vuelta a Venezuela perdió el control en la Autopista Centroccidental sector Arenales y choco con el separador vial.

Específicamente en Arenales, se registró otro accidente que dejó como saldo varias personas heridas.

Se pudo conocer que se trasladaban en una buseta, el equipo de prensa, que cubre la Vuelta a Venezuela, cuando el conductor, perdió el control y chocó contra el separador vial.

En el impacto, tres de los tripulantes resultaron heridos.

Hender «Vivo» González