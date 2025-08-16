Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica volvió a triunfar por blanqueada 5-0 en el Mundial de Williamsport

Andrés Reyes fue el MVP con siete ponches y una remolcada.

La Pequeña Liga de Cardenales de Lara sigue con gran paso en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Y es que este jueves el combinado nacional, que también representa a Latinoamérica, venció a Canadá 5-0.

El MVP del compromiso fue Andres Reyes, quien en cinco entradas completas permitió un hit, otorgó tres boletos y recetó siete ponches.

Los responsables de llevar las carreras a la registradora fueron Saúl Vegas y Andrés Reyes. Cabe destacar que la defensiva canadiense cometió cuatro errores en el duelo.

El próximo duelo de Venezuela en el certamen será el lunes ante Japón, buscando seguir trascendiendo en el certamen que se disputa en Williamsport, Pennsylvania.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder