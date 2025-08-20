Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica va hoy por el boleto de la Final del Mundial de Williamsport ante China Taipéi

Aunque la novena criolla pierda este juego, tendría un playoffs más para lograr el boleto para luchar por el título.

Las Pequeñas Ligas de de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica buscará este miércoles 20 de agosto extender su dominio en la 78 de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (Little League World Series), torneo que se realiza en la ciudad de Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos, del 13 al 24 de agosto.

Contra quién y a que hora juega Venezuela

El combinado criollo enfrentará a su similar de China Taipéi a la 1:00 pm en el Howard J. Lamade Stadium, el vencedor de este partido avanzará de forma directa a la Final Internacional. Mientras que el perdedor tendrá un chance más contra el ganador de la llave entre Japón-Aruba para definir al último finalista de la llave planetaria.

Dominio criollo

Los chicos de Venezuela han mostrado un dominio abrumador desde el montículo con tres blanqueos seguidos contra Puerto Rico, Canadá y Japón, dos de esas actuaciones fueron una obra maestra del lanzador Juan Reyes. Asimismo, la defensa criolla solo ha permitido siete hits y ninguna carrera.

Por su parte, China Taipéi en sus dos presentaciones también ha barrido a sus rivales de turno (México y Aruba), solo permitiendo seis hits entre los dos encuentros. Sin duda en esta semifinal Internacional se enfrentarán los dos equipos favoritos a levantar el título.

Como cada año, los equipos tienen garantizado al menos 2 juegos en el torneo para niños entre 11 y 12 años de edad. Si un equipo pierde dos juegos, queda fuera de la competencia, mientras que los partidos por los títulos Internacional y de Estados Unidos que dan acceso a la World Series, serán de eliminación directa.

Recordemos que Venezuela ha logrado el título en dos oportunidades una 1994 y 2000.

Calendario de los juegos de la fase final

Miércoles 20 de agosto

Juego 29: Venezuela vs. China Taipéi, 1:00 PM

Juego 30: Nevada vs. Connecticut, 3:00 PM

Juego 31: Japón vs. Ganador J27, 5:00 PM

Juego 32: Ganador J26 vs. Ganador J28, 7:00 PM

Jueves 21 de agosto

Juego 33: Derrotado J29 vs. Ganador J31, 3:00 PM

Juego 34: Derrotado J30 vs. Ganador J32, 7:00 PM

Sábado 23 de agosto

Final internacional: Ganador J29 vs. Ganador J33, 12:30 PM

Final Estados Unidos: Ganador J30 vs. Ganador J34, 3:30 PM

Domingo 24 de agosto

Juego por el 3er lugar: Derrotado J35 vs. Derrotado J36, 10:00 AM

Final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Ganador J35 vs. Ganador J36, 3:00 PM .

