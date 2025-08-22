Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica se despide tras caer ante Aruba 3-1 en la Serie Mundial de Williamsport

La última vez que el combinado nacional logró alzar el título fue en el año 2000.

La novena de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport tras caer este jueves 21 de agosto por marcados de 3-1 ante su similar de Aruba, representantes del Caribe, por el partido de playoffs para definir al último cupo a la Final Internacional.

Así fue el partido

Aruba aprovechó los picheos flojos del abridor venezolanos para marcarle dos carreras, en el primer y tercer episodio. En el sexto y último capítulo, llegó la tercera carrera con un elevado de sacrificio. Mientras que Venezuela descontó en el cierre del partido.

Los Cardenales de Barquisimeto a penas conectaron cinco imparables, pero ninguno con jugadores en posición anotadora. Mientras que la única carrera llegó tras un error del antesalista de Aruba. A nivel de pitcheo, que fue el arma principal de la novena crepuscular en la primera parte del torneo, se desplomó nuevamente en este partido.

El abridor de Venezuela, fue Francisco Rivero, quien lazó 2.2 innings, abanicó a cuatro caribeños y recibió dos carreras, además cargó con la derrota Por su parte, el relevista Saúl Vegas, trabajó por 3.1 innings, ponchó a siete y permitió una carrera.

Cómo le fue en el torneo a Cardenales de Venezuela

El conjunto criollo tuvo un gran comienzo en el torneo infantil para niños en edades comprendidas entre 11 y 12 años. Venezuela tuvo tres victorias con blanqueadas sobre Puerto Rico, Japón y Canadá. Pero perdieron ayer contra China Taipéi que los obligó a medirse en un partido más contra el conjunto caribeño para lograr el boleto a la final y una hipotética revancha.

Aruba con el triunfo se medirá a China Taipéi el título Internacional, el vencedor de esa llave se medirá con el campeón de Estados Unidos para definir la World Series.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano