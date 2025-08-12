Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela y Latinoamérica irá por el sueño mundial en Williamsport

La Pequeña Liga de Cardenales iniciará este miércoles su participación en Williamsport.

La Pequeñas Ligas de Cardenales en representación de Venezuela y Latinoamérica, iniciará este miércoles su viaje en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pennsylvania, cuando se midan a la Pequeña Liga de Yabucoa (Puerto Rico).

Leer También: MLB: Salvador «Salvy» Pérez sacó el jonrón 21 de la temporada y encabezó la remontada de Kansas City sobre Washington 7-4

Será la cuarta vez y segunda de manera consecutiva que los niños que hacen vida en Barquisimeto lleven la bandera criolla y latinoamericana en la máxima cita de la categoría, eso, luego de finalizar invictos (con récord de 5-0) en el torneo regional.

Una vez más el pitcheo es la carta de presentación de Venezuela. Limitaron a la oposición a solo seis carreras permitidas en cinco compromisos durante el Latinoamericano (y las seis en un solo juego), pero a diferencia del año pasado, esta vez la ofensiva no se queda atrás. Fabricaron 46 rayitas, lo que refleja un promedio de 9.2 por partido.

Solo en la final no pisaron la goma en al menos tres ocasiones, al blanquear 2-0 a la representación de Ecuador.

Para este evento, Venezuela buscará hacer lo que no hizo el año pasado: avanzar al juego por el campeonato mundial, luego de caer ante China Taipéi en la final internacional. Tras eso, los criollos se conformaron con el último escalón del podio de la Serie Mundial, al vencer a Texas en el partido por el tercer lugar.

Roster de Venezuela (Pequeña Liga de Cardenales) para el torneo

Isaac Villavicencio Ludovic, (2B/P)

Alam Parra (INF/P)

Andrés Reyes Querales (P)

Sebastián López (CF)

Samuel Castillo (3B)

José Jiménez (C)

Juan Reyes (P)

Abraham Rodríguez (C)

Jesús Gómez (INF/P)

Santiago Martínez (3B/1B/C)

Argenis Villanueva (LF)

Francisco Rivero (C/1B/P)

Francisco Perdomo Canelón (1B/C)

Saúl Vegas Durán (RF)

Coach: Hebner Rondón

Coach: Francisco Martínez

Manager: Luis Bermúdez

Hender «Vivo» González

Con información de Líder