Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela pierde el invicto ante China Taipéi 7-3, pero sigue con chance de estar en la final en Williamsport

La representación de Latinoamérica perdió por 7-3 y, ahora, tendrá que jugar ante Aruba/Japón para optar a clasificar a la Final Internacional.

Cardenales por Venezuela y Latinoamérica se enfrentó en la Semifinal Internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas a su similar de China Taipéi, pero no pudo conseguir la victoria al perder por 7-3 y tener que jugar otro partido para poder alcanzar la final del torneo.

Los Cardenales utilizaron a cinco lanzadores y cuatro de ellos dieron por lo menos un boleto, terminando con ocho en total, que no permitieron a Latinoamérica reaccionar a tiempo para poder meterse en la final.

La representación de Asia y el Pacífico atacó temprano al pitcheo criollo. Andrés Reyes apenas pudo sacar dos outs en el primer inning que terminó con dos carreras asiáticas tras una serie de boletos y sencillos que fueron perjudiciales.

El pitcheo criollo mejoró en los siguientes dos episodios, pero en el cuarto toleró una más y las cosas empeoraron en el quinto tramo, pues abrieron por completo el marcador por 7-0. Ahí, el equipo de China Taipéi conectó dos sencillos que, tras dos outs, permitieron conseguir una más luego de un boleto que llenó las bases, un sencillo impulsor y un doble barre bases que empezaron a sentenciar las acciones.

Venezuela intentó reaccionar en la baja del quinto luego de anotar tres carreras, pero los lanzadores del Pacífico no tuvieron más tropiezos y no le dejaron más oportunidades a sus rivales, para clasificar a su cuarta Final seguida.

Los Cardenales, por su lado, podrían alcanzar el juego por el título todavía, si derrotan este jueves al vencedor del partido entre Aruba, derrotada por China Taipéi, y Japón, venido por Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder