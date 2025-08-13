Pequeñas Ligas Cardenales por Venezuela y Latinoamérica debutó con victoria en la Serie Mundial de Williamsport

Los Cardenales de Barquisimeto derrotaron 5-0 a Puerto Rico con actuación del abridor Juan Reyes de 6.0 ip, 0 CP y 9k.

La representación de América Latina, a cargo de Venezuela, consiguió la primera victoria en la edición 2025 de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, al vencer por 5-0 al equipo de Puerto Rico.

Leer También: MLB: El Venezolano William Contreras, protagonista en nuevo triunfo de Milwaukee sobre Pittsburgh 12-5

Los Cardenales de Barquisimeto, campeones de la región hace unas semanas atrás, se ampararon en la briosa actuación del abridor Juan Reyes, quien trabajó completo por seis episodios en los que permitió cuatro imparables, no recibió carreras y ponchó a nueve rivales. Además de la buena aportación de Samuel Castillo con el madero y con el guante en la tercera base.

La delegación venezolana fabricó las primeras carreras en el segundo inning. Con bases llenas y un out, Castillo conectó un largo doble entre los jardines central y derecho para traer las primeras carreras en una entrada de tres anotaciones que marcaron el rumbo del juego, junto a la eficacia sobre el montículo de Reyes, de 12 años.

En el quinto capítulo volvió a aparecer el antesalista de Venezuela. Con corredores en primera y segunda con un out, Castillo volvió a conectar un doblete por el mismo sitio para remolcar las últimas dos de Cardenales y poner el resultado final. El jugador terminó de 2-2 con dos dobles y cuatro carreras remolcadas en el partido, además de hacer una espectacular jugada de dobley play en la antesala.

Ahora, los muchachos de Barquisimeto jugarán su próximo encuentro ante Canadá el próximo viernes a la misma hora que este juego ante Puerto Rico (1 pm en Venezuela).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder