Pequeñas empresas se preparan ante posible prohibición de TikTok en EEUU

Una posible prohibición de TikTok podría afectar a los millones de pequeñas empresas que utilizan esa aplicación de videos cortos para ayudar a crecer sus negocios.

Desiree Hill, propietaria de Crown’s Corner Mechanic en Conyers, Georgia, inició su negocio sola, como mecánica itinerante. Compartir videos de su trabajo en TikTok le ayudó a difundir su nombre y se volvió tan popular que pudo abrir un taller físico de más de 836 metros cuadrados (9.000 pies cuadrados) con cinco empleados hace 18 meses.

“Todos los días recibo al menos dos o tres clientes que me han visto en TikTok, vieron mis videos y quisieron convertirse en clientes”, dijo.

Aunque TikTok existe apenas desde 2016, los propietarios de pequeñas empresas utilizan la plataforma para distintos fines, desde aumentar su base de clientes hasta difundir publicidad y marketing, además de vender productos directamente desde el sitio.

Según las propias estimaciones de la plataforma, las pequeñas empresas en TikTok perderían más de 1.000 millones de dólares en ingresos en un solo mes si la prohibición entra en vigor.

El Departamento de Justicia ordenó a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, con sede en China, que vendiera TikTok, o éste quedaría prohibido en Estados Unidos a partir del 19 de enero, citando preocupaciones de seguridad. La Corte Suprema abordará el caso en enero. El presidente electo, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, ha pedido un retraso a la Corte Suprema.

Si ocurre una prohibición, las pequeñas empresas tendrán que migrar a otras plataformas para llegar a sus clientes. Instagram Reels, SnapChat y YouTube Shorts son alternativas. La buena noticia es que las marcas probablemente ya tienen presencia allí. Pero podría ser más difícil llegar a los adolescentes que han hecho de TikTok su aplicación de redes sociales preferida.

Otra alternativa es construir una sólida base de datos de clientes que opten por proporcionar correos electrónicos o teléfonos de contacto. Eso permite que los propietarios los contacten directamente con promociones y otros mensajes de marketing.

Pero Hill, de Crown Corner Mechanic, se dijo preocupada por el hecho de que otros sitios no tengan el alcance que tiene TikTok. Ella ya tiene presencia en YouTube, Instagram y Facebook, pero no es lo mismo, dijo.



“Estoy preocupada porque no existe ninguna preparación para esto”, dijo. “Tiene un lugar tan importante en lo que respecta a mi base de clientes y en la forma en que llego a ellos que, si pierdo TikTok, perderé una gran parte de mi negocio o mi capacidad de crecer más”.



Crystal Lister es propietaria de Mommy and Me: The Listers, en Cypress, Texas, que ofrece talleres interactivos sobre educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Actualmente, trabaja para subir videos en YouTube y publicar avances en Instagram Reels que dirijan a las personas hacia YouTube, pero dijo que TikTok es más fácil.



“Será todo un desafío si prohíben TikTok porque perdemos parte de toda la funcionalidad que deseamos: la capacidad de crear videos, la capacidad de hacer correr la voz a través de las redes sociales”, dijo. “Así que tendremos que usar muchas otras plataformas para complementar lo que TikTok hacía en una”.

Noticias Barquisimeto