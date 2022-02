Pep Guardiola: «River o Chelsea son los mejores del mundo, no nosotros»

El DT del City opina sobre cuáles son los mejores equipos de la actualidad.

Luego de superar al Brentford por 2 a 0, por la fecha 24 de la Premier League y llegar a los 60 puntos, doce más que Liverpool (debe aún jugar y debe otro duelo), el City de Guardiola alcanzó su octava victoria en los últimos nueve partidos, empató con el Southampton un partido increíble de visitante, y por ende atraviesa un momento dulce y algo más en la previa al compromiso de este 15 de febrero por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Sporting Lisboa.

Leer Tambien: Eliminatorias Catar 2022: Argentina solicita cambiar la fecha del partido contra Venezuela

Tal es así que durante la conferencia, el entrenador fue consultado sobre si creía que el Manchester City es el mejor equipo de la actualidad… pregunta que Pep no gusta contestar y siempre ha minimizado en sus respuestas, incluso cuando dirigió al Barca del sextete, y como era de esperarse, salió jugando y desvió la atención de todos eligiendo según él, cuáles son los mejores del mundo hoy.

«No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica», sentenció Pep, más allá de que el Millonario no pudo conquistar la última edición de la Copa Libertadores, que obtuvo Palmeiras. En esa misma línea, añadió: «Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos. Lo importante es que ganamos el partido y en tres días vamos a Norwich City y tenemos que volver a ganar».

Por lo pronto y tal como manifestó, lo que sigue para el City es Norwich. En caso de ganar, llegaría a la novena victoria en diez duelos por Premier, y aseguraría la permanencia en el primer lugar de la tabla por varias fechas más.

Marca