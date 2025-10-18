Pelota Vasca: Diana Rangel por cupo al Mundial de Frontón

Rangel y el entranador Francisco Padilla buscarán la clasificiación en Lima 2025.

La selección nacional de pelota vasca continúa su proceso de preparación internacional con una base de altura y participación en la Liga de Naciones de Frontón 30 Metros, evento clasificatorio para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Venado Tuerto, Argentina desde el 9 al 18 de octubre de 2026.

En representación de nuestro país, la pelotaris Diana Rangel, medallista de plata en frontón en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, y su entrenador Francisco Padilla se trasladaron a Guadalajara, México, para completar una fase de preparación intensiva, enfocada en su participación en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 y el clasificatorio mundialista.

Élite mundial

La Liga de Naciones Frontón 30 Metros, que se desarrollará del 19 al 25 de octubre en Aguascalientes, México, reúne a la élite internacional de este deporte.

En total, participarán 17 federaciones nacionales en las modalidades de frontenis y paleta goma tanto en la rama femenina y masculina, con la presencia de 180 deportistas, 50 técnicos, 8 árbitros titulares y 8 árbitros auxiliares.

Entre los países confirmados se encuentran Argentina, México, España, Francia, Euskadi, Cuba, Uruguay, Chile, Paraguay, Guatemala, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Portugal e Italia.

Máxima cita

Este evento, avalado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), constituye un paso decisivo en la ruta hacia el Mundial de Argentina 2026, donde los mejores jugadores buscarán su clasificación a la máxima cita de la disciplina.

Asimismo, la participación de Rangel forma parte del plan de fogueo internacional que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para el Deporte en conjunto con la Federación Venezolana de Pelota Vasca para alcanzar el tope competitivo con vista a conquistar el mayor número de medallas en los venideros Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder