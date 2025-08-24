Pedri arregla el invento de Flick: Barcelona se impone al Levante 3-2 en la segunda jornada de LaLiga de España

El técnico quiso innovar en el dibujo y fracasó de pleno. El Levante se fue 2-0 al descanso. En la segunda parte, el Barça remontó gracias al canario. El Levante se condena en el descuento con un gol en propia puerta.

Hay veces en los que hasta gente tan sensata como Flick tienen ataques de entrenador que están a punto de cargarse el invento ellos solos. Ya sea por el deseo de trascender, de enviar un mensaje a la directiva o a los jugadores, cambian cosas que funcionaban y están a punto de pegarse un morrazo tremendo. Eso le pasó a Flick. Pero supo rectificar a tiempo. El Barça, que perdía 2-0 al descanso después del descalzaperros táctico del alemán logró remontar para acabar ganando 2-3 al Levante. Que Flick medite y le ponga un cirio a Pedri. Un monumento de jugador.

Leer También: MLB: ¡La ley del ex! El receptor Venezolano Carlos Narváez fulmina a Yankees en aplastante victoria de Boston 12-1

Descontento por cómo se desarrolló el partido ante el Mallorca Flick movió el árbol y apostó por Casadó y Rashford pasando a Raphinha a la media punta por detrás de Ferran Torres. Lo de la titularidad de Casadó también cuadraba con las palabras del técnico en la previa. Dijo claramente que no quería que le vendieran y a la primera que pudo, le dio galones. El partido que perpetró no fue para venderle, fue para regalarle.

El invento táctico le salió bastante chusco al alemán, que desvistió a un santo. Casadó se mostró incompetente en todas las cuestiones que se le piden a un mediocentro: ni dio continuidad al juego, ni cortó contragolpes ni se ofreció. Y si bien Rashford empezó siendo el más alborotador del Barça en el inicio, lo de Raphinha como mediapunta fue un verdadero invento del Profesor Bacterio.

Y si a eso le añadimos que Lamine Yamal se encontró con un Manu Sánchez excelso que le ganó la mayoría de los duelos, el Barça se vio atascado en ataque a merced del plan de Julián Calero, que en el primer tiempo le dio un señor baño a Flick. El plan del Levante era defender como si fuera Sagunto y lanzar balones a la espalda de la defensa blaugrana, desprotegida por Casadó y de Cubarsí. Dos desastres.

Los locales cayeron mucho en fuera de juego, pero lo siguieron intentando a base de una fe inquebrantable y del repaso que le estaba dando Manu a Lamine Yamal, que cada pelota que perdía se convertía en contragolpe.

A los 15 minutos, Romero toreó a Cubarsí tras una subida al ataque de Manu Sánchez y con una finta de cadera se quedó solo ante Joan García, al que fusiló con la sutileza que le faltó a Ferran Torres minutos después cuando, quedándose solo ante Campos, chutó a romper y su disparo fue rechazado por el larguero.

Una nueva pérdida de Lamine en el último minuto de la primera parte cuando el Barça buscaba el empate, acabó en un contragolpe que Balde salvó de manera milagrosa en primera instancia y en segunda, el balón le dio en la mano y el VAR decretó esta vez que era penalti. Morales desde los once metros no perdonó y el Barça se fue al descanso perdiendo por 2-0.

En el banquillo, Flick tenía dinamita suficiente para volar el partido, pero sólo 45 minutos para solventar el desastre que él había creado. De entrada retiró a Rashford para dar entrada a Dani Olmo y a Gavi por Casadó. El inglés no tenía culpa de nada, del catalán no se puede decir lo mismo.

La salida del Barça en el segundo acto fue demoledora y tardó siete minutos en igualar el partido. Primero, Pedri con un disparo fabuloso desde fuera del área tras sacar un córner en corto. Tres minutos después, Ferran Torres, también tras otro córner, remató desde el centro del área el segundo del Barça.

Pero el Levante no se fue a la lona tras este golpe. Siguió buscando la portería blaugrana y obligó a Joan García a lucirse un par de veces. Flick tiró de artillería y sacó a jugar a Lewandowski para acogotar al Levante que era incapaz de superar la línea que marcaba Gavi, inmenso en la lectura del juego sin balón. De tanto atacar, en el descuento Elguezabal se marcó el tanto decisivo en propia puerta tras centro de un Lamine Yamal que estuvo tan gris como Flick.

Cambios

Dani Olmo (45′, Marcus Rashford), Gavi (45′, Marc Casadó), Carlos Álvarez (58′, José Luis Morales), Diego Pampín (74′, Manu Sánchez), Carlos Espí (74′, Roger Brugué), Iker Losada (74′, Iván Romero), Robert Lewandowski (75′, Alejandro Balde), Andreas Christensen (75′, Ronald Araujo), Jules Koundé (84′, Eric García), Víctor García (85′, Jeremy Toljan)

Goles

1-0, 14′: Iván Romero, 1-1, 48′: Pedri, 2-1, 51′: Morales, 2-2, 51′: Ferrán Torres, 2-3, 90′: Elgezabal

Tarjetas

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Arbitro VAR: Jorge Figueroa Vázquez, Adrián Cordero Vega

Balde (43′,Amarilla), Morales (45′,Amarilla), Pablo Martínez (47′,Amarilla), Diego Pampín (88′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS