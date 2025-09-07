La patrona del oriente de Venezuela, la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, tiene un lugar muy cálido, bonito y familiar de veneración en la ciudad de Barquisimeto, y es el templo que lleva su nombre en la Arquidiócesis de Barquisimeto, ubicado en la calle 50 entre avenida Pedro León Torres y carrera 21.

Este año bajo el lema «Juntos como familia celebremos a nuestra patrona», la comunidad parroquial el Valle ha organizado sus fiestas patronales gracias un trabajo en equipo entre el sacerdote, movimientos de apostolado y feligresía en general que asiste a este templo, comentó Dixon Torrealba, del equipo de animación parroquial.

Patrona del oriente de Venezuela tiene su lugar de veneración entre barquisimetanos

Torrealba agregó que: «Con Cristo y por Cristo todo es posible, así nos lo dice la Virgen María, es por ello que hemos organizado una serie de actividades para Nuestra Señora del Valle, entre las que destaca su bajada, procesiones, caminata, formación y serenatas musicales»,

Con esa misma alegría, y tras seis años de vida parroquial, Jissel Vásquez, integrante de la pastoral juvenil, dice sentirse feliz por servir a Dios desde esa instancia,compartir la gracia santificante que recibe del Creador.

«Uno le tiene amor a la Divina Pastora, como larense, pero la Virgen del Valle ha sido una intercesesora espectacular para mí, ya que ha escuchado mis peticiones y ha respondido cada una de ellas, en el marco del tiempo de Dios, que es perfecto», destacó Jissel.

Por su parte, Ángel Bastidas, sacerdote y párroco aprovechó la ocasión para informar que se estaba haciendo una actividad masiva mariana para el lanzamiento del Plan Pastoral arquidiócesano, desde la zona pastoral, Santos Apóstoles.

Asimismo, dijo: «Nuestro objetivo es plantear a la Virgen del Valle como patrona de esta zona pastoral, a la vez haciendo una súplica de salud, vida, alegría y unidas familiar para con todos los devotos de la virgen como también a quienes hacen vida en todos los templos de este sector de la ciudad»

JESÚS GARCÍA R.