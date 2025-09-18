La plataforma Patria inició este jueves 18 de septiembre la entrega del estipendio del Movimiento Social Somos Venezuela

Patria: Ya comenzó a caer otro bono

, correspondiente al mes en curso.

Leer también: ¡Escándalo en Francia! Esposa del Presidente Macron presentará pruebas para demostrar que no Transexual



De acuerdo con la información compartida a través de un Canal Patria Digital en Telegram, el monto del beneficio es de Bs. 832,50.

Nuevo bono en Patria

Este bono forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Con información de La Iguana TV