    Patria: Ya comenzó a caer otro bono

    Patria: Ya comenzó a caer otro bono

    La plataforma Patria inició este jueves 18 de septiembre la entrega del estipendio del Movimiento Social Somos Venezuela

    Patria: Ya comenzó a caer otro bono
    Patria: Ya comenzó a caer otro bono

    , correspondiente al mes en curso.

    Leer también: ¡Escándalo en Francia! Esposa del Presidente Macron presentará pruebas para demostrar que no Transexual

    De acuerdo con la información compartida a través de un Canal Patria Digital en Telegram, el monto del beneficio es de Bs. 832,50.

    Nuevo bono en Patria
    Nuevo bono en Patria

    Este bono forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

    Con información de La Iguana TV

    Lo más reciente

    Edit Template