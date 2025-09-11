En la autopista José Antonio Páez, en el estado de Portuguesa, la vigilancia de la Guardia Nacional (GN) en el Punto de Atención al Ciudadano de La Cascada dio un golpe importante al crimen organizado. En un procedimiento de rutina, los oficiales detuvieron un vehículo de transporte público en el municipio Agua Blanca y, tras una inspección minuciosa, descubrieron una maleta que escondía un cargamento ilegal, el cuál poseía 6 kilos de marihuana.

Al abrir la maleta, se reveló una sorpresa impactante: en su interior, se hallaban más de 6 kilos de lo que se presume es marihuana. La droga estaba meticulosamente empacada, lista para ser distribuida. De inmediato, los oficiales detuvieron al pasajero responsable del equipaje, quien fue capturado en flagrancia. Las autoridades identificaron al sospechoso como el presunto dueño de la maleta y procedieron a su arresto.

Pasajero cae con 6 kilos de marihuana en un transporte público

Este operativo, divulgado por las autoridades militares a través de un informe y material audiovisual, ha sido calificado como un duro golpe a las redes de narcotráfico en la región. Se incautaron un total de 6.520 kilogramos de la sustancia y un teléfono celular.

Aunque no se han revelado la identidad del detenido ni el origen de su viaje, se ha destacado la efectividad de los controles y la constante vigilancia de la Guardia Nacional en el área. Este decomiso subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad con la lucha contra el tráfico de drogas.





Por: Edwin «Sports» Hevia / Con extractos de Portuguesa reporta