“Pasa como alma que se lleva el diablo”: Vecinos de San José exigen mayor regularidad en el aseo urbano

Los residentes de la carrera 8 entre calles 7 y 8 del Barrio San José, al norte de Barquisimeto, hacen un llamado a las autoridades para que el servicio de aseo urbano pase con mayor regularidad por la zona. Asegurando que el camión recolector no tiene una frecuencia fija, lo que ha generado una acumulación de desechos y un malestar general en el sector.

Pedro Rojas, un habitante afectado, expresó su frustración con la situación. «No pasa regularmente, los días que pasa son los martes, a veces pasa los jueves y a veces los sábados por la mañana», explicó. Rojas señaló que la ruta del camión es impredecible, a veces se desvía o no completa el recorrido, lo que obliga a los vecinos a buscar alternativas.

«Si no le pasa el aseo a su casa, tiene que sacarlo hasta la esquina», indicó, un esfuerzo adicional que los residentes no deberían tener que hacer. La falta de un horario y ruta consistentes ha convertido una tarea simple en una complicación diaria para muchas familias.

Por su parte, Olga Paradas, otra vecina, confirmó la inconsistencia del servicio. «A veces pasa como alma que se la lleva el diablo», comentó, sugiriendo la velocidad y poca regularidad con la que se mueven los camiones.

Paradas también señaló que, aunque en su sector la recolección ha sido más eficiente recientemente, en otras zonas del barrio la queja sobre la falta de aseo es generalizada. La comunidad entera espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y establezcan un cronograma de recolección fijo para garantizar la limpieza y la salud del barrio.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto