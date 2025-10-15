Parque Zoológico Botánico Bararida recibió alrededor de 2.000 visitas durante mes de septiembre

Durante el mes de septiembre, el Parque Zoológico Botánico Bararida reafirmó su rol como espacio emblemático de encuentro, aprendizaje y desarrollo para la región, al recibir un total de 1.971 visitantes y brindar atención a 57 instituciones educativas y comunitarias, consolidando su impacto en la formación ambiental y el turismo local.

Leer También: «Entre aplausos y protestas», Conservatorio de Barquisimeto tiene nuevo director: Anderson Peraza sustituye a Freddy Silva

Como ente adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado Lara, el parque continúa siendo un motor activo en la dinamización de la economía regional, promoviendo el turismo responsable y generando oportunidades de integración para familias, estudiantes y organizaciones.

La gestión del gobernador de Lara, Comandante Luis Reyes Reyes ha sido clave para el apoyo del fortalecimiento de las condiciones del parque, con acciones orientadas al cuidado de las especies, el mantenimiento de los espacios y la mejora continua de los servicios ofrecidos.

Asimismo se han articulado esfuerzos institucionales que permiten ampliar el alcance de las actividades educativas, recreativas y de conservación que caracterizan al Bararida.

Hender «Vivo» González