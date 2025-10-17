Paratletas Venezolanos reciben dotación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago, Chile 2025

Atletas Juveniles se preparan para la gran cita del próximo 31 de octubre en Chile.

A 15 días del inicio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago de Chile 2025, los paratletas venezolanos recibieron de parte del Ministerio del Deporte y el Comité Paralímpico Venezolano la dotación oficial con la que representarán los colores nacionales en territorio chileno a partir del 31 de octubre.

Leer También: Gimnasia rítmica Venezolana se prepara en Ecuador para reforzar el desarrollo y manejo de aparatos

Durante el encuentro, realizado en la sede del Comité Olímpico Venezolano, el presidente de Comité Paralímpico Venezolano, Juan Rujano destacó que este trabajo se desarrolla gracias al respaldo del ministro Franklin Cardillo y el apoyo de la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, quien facilitó los espacios para la entrega de la dotación.

Todo por mi bandera

“Esta indumentaria los identificará durante las competencias y entrenamientos oficiales. Es símbolo del esfuerzo y compromiso de toda una nación que cree en su talento”, afirmó.

Asimismo, el titular de Copaven anunció la puesta en marcha de la campaña comunicacional “Todo por mi bandera”, que permitirá elegir al atleta masculino y femenino que portarán el tricolor nacional durante el acto de abanderamiento.

“Queremos que el pueblo acompañe este proceso y se sienta parte de la delegación. Ustedes son ejemplo de constancia, superación y amor por Venezuela”, subrayó Rujano.

El acto de entrega dotación, contó con la presencia de atletas de distintas disciplinas que integrarán la delegación nacional, quienes recibieron con orgullo su indumentaria oficial.

Orgullo nacional

Entre los paratletas participaron en esta entrega de dotación deportiva se encontraba Bárbara Ávila, abanderada de la delegación venezolana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023.

“Me siento orgullosa porque sé que voy a representar a mi país y voy a darlo todo. Ya tuve la oportunidad de ser abanderada en Bogotá 2023 y fue una experiencia increíble. A mis compañeros que van por primera vez les digo que confíen en el trabajo que han hecho y que con el favor de Dios todos traeremos medallas de oro y de plata y bronce”, destacó la corredora de 100, 200 y 400 metros planos.

Motivación especial

Por su parte, Katherine Pinto, especialista en las pruebas de 100, 200 metros y salto largo del paratletismo, expresó su emoción por la entrega del equipamiento deportivo.

“Estaba ansiosa por este día y estoy feliz porque todo estuvo muy bonito. Esta dotación nos motiva aún más para dar lo mejor de nosotros. Mis aspiraciones son claras: el primer lugar, la medalla de oro. El cielo es el límite y vamos con toda la fe en Dios”, enfatizó Pinto.

En los próximos días, el equipo del Comité Paralímpico Venezolano también hará entrega del equipamiento a los paratletas concentrados en los estados Lara (natación) y Carabobo (boccia y tiro con arco), para completar así la indumentaria de los 69 representantes venezolanos que viajarán a Chile.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder