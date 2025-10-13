Paratenis de mesa Venezolano acumuló par de bronces en el Campeonato Panamericano

La dupla venezolana integrada por Roberto Quijada y Yoleidy Fernández destacó en el Campeonato Parapanamericano 2025.

La dupla venezolana de paratenis de mesa integrada por Roberto Quijada y Yoleidy Fernández conquistó medalla de bronce en el Campeonato Parapanamericano 2025 de la disciplina, al destacar en el grupo dos de la clase 7 tras sumar dos victorias, cuatro puntos y el liderato de la tabla.

Esta dupla venció por un amplio marcador de 3 a 0 a los argentinos Gabriel Copola y María Montero en el match uno de la contienda, seguidamente repitió triunfo frente a los amazónicos Welber Camargo y Marliene Amaral por 3-1.

En las semifinales Quijada y Fernández cedieron por 3-0 ante los albicelestes Elías Romero y Coty Garrone y de esta manera se quedaron con la presea de bronce junto a los brasileños Camargo y Amaral.

Fernández en dupla con Evelyn García alcanzó los cuartos de final en la categoría dobles femeninos clase 5-10 al caer por 3-0 contra las brasileñas Amaral y Thais Fraga.

Asimismo, en la partida individual fue superada por la chilena Tamara Leonelli con 3 a 2 y por la amazónica María Pereira por 3-1 en la ronda de grupos.

Raquetas individuales

Denisos Martínez sumó la segunda medalla de bronce en la clase 11 después de superar al brasileño Wolter Hansen y al mexicano Josué Vásquez por 3-0 en ambos encuentros, para luego ceder en semifinales por 3-1 ante Thiago Simoes.

Por su parte, Edgar Díaz venció al chileno Cristian Arrue en un disputado encuentro que finalizó por 3-2, pero no consiguió pasar a cuartos de final.

En otra instancia, García alcanzó los cuartos de final después de vencer a la costarricense Fiorella Padilla con 3-1 y a la estadounidense Cynthia Ranii con 3-2.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder