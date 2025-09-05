Parálisis cerebral: el golpe de un «puño de acero» que cambia vidas

La parálisis cerebral (PC) es un término que a menudo escuchamos, pero que pocos comprenden en su totalidad. No es una enfermedad, sino un conjunto de trastornos que afectan el movimiento, el equilibrio y la postura. Es la principal causa de discapacidad motora en niños y, a diferencia de otras condiciones, la lesión cerebral que la origina no es progresiva, lo que significa que no empeora con el tiempo. Sin embargo, sus efectos pueden cambiar a medida que el niño crece.

Para entender a fondo esta condición, el equipo de Noticias Barquisimeto conversó con dos voces autorizadas en la materia: la Dra. Laura Hernández, neuróloga pediátrica, y Daimar Soriano, presidenta del fútbol 7 para personas con parálisis cerebral. Juntas nos ofrecieron una perspectiva clara y humana sobre este diagnóstico, sus causas y los factores de riesgo que lo rodean.

La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos neurológicos que afectan el movimiento y la postura. Se origina por un daño cerebral temprano y no empeora con el tiempo. Sus síntomas varían, afectando desde la coordinación motora hasta el habla y el aprendizaje. A pesar de no tener cura, diversas terapias y tratamientos ayudan a quienes la padecen a mejorar su calidad de vida y a ser más autónomos.

Factores de riesgo: Un rompecabezas de causas

Según la Dra. Hernández, las causas de la parálisis cerebral son variadas y a menudo no se puede identificar un único factor. «La parálisis cerebral puede ser causada por una variedad de factores, tanto prenatales como adquiridos», explicó la especialista.

La Dra. Hernández detalló que durante el embarazo, una mala nutrición y las infecciones de la madre representan un riesgo significativo. «La mala alimentación, por ejemplo, puede llevar a complicaciones como la preeclampsia e hipertensión arterial, que comprometen la salud del feto. Las dificultades durante el parto también son un factor importante, ya que una permanencia prolongada del bebé en el canal de parto puede causar falta de oxígeno», señaló.

Pero la Parálisis Cerebral no solo se origina antes o durante el nacimiento. Daimar Soriano, por su parte, añadió que también puede ser adquirida después. «Puede ser adquirida después del nacimiento, a través de infecciones severas o traumatismos craneoencefálicos, como el ejemplo de un niño que la desarrolló tras recibir un golpe en la cabeza mientras jugaba béisbol», recalcó.

La acumulación de bilirrubina puede dañar el cerebro del recién nacido.

La PC y sus manifestaciones: Más allá de la limitación física

La parálisis cerebral se asocia a menudo con la ataxia, que causa falta de coordinación, y la atetosis, que se manifiesta con movimientos involuntarios. «La ataxia se caracteriza por la falta de coordinación y control en las manos, los pies, el habla y la visión, mientras que la atetosis se manifiesta a través de movimientos involuntarios y lentos», explicó la Dra.

A pesar de que la limitación física en las extremidades es la característica común, cada caso es único. Daimar Soriano lo resumió muy bien: «No todos los individuos se ven afectados de la misma manera; algunos pueden presentar limitaciones intelectuales o auditivas, mientras que otros no. Sin embargo, la característica común a todos los casos es la limitación física en las extremidades, ya sean inferiores o superiores», finalizó.

Clasificación en el fútbol 7 PC

Soriano informó que, en el fútbol 7 PC, los atletas con parálisis cerebral se clasifican en tres categorías funcionales según la severidad de sus limitaciones. La categoría FT1 agrupa a deportistas con afectaciones severas, como tripléjicos o parapléjicos, que muestran gran rigidez y dificultad de movimiento. La categoría FT2 está compuesta por jugadores con una afectación moderada, como los hemipléjicos, que tienen movilidad limitada en un brazo y una pierna.

Por último, los atletas de la categoría FT3 son los que presentan la condición más leve, caracterizada por un tono muscular ligeramente aumentado en una extremidad. Esta clasificación se establece a través de una evaluación técnica que analiza el tono muscular y la espasticidad para asignar a cada jugador a la categoría apropiada.

Angel Rodríguez Clasificación funcional Ft2 afección en miembro inferior y superior más marcada Gregorio Gonzalez clasificación funcional para fútbol PC ft1 afección en miembros inferiores Anthony Rea clasificación funcional ft3 afección en brazo y pierna derecha más leve

Un llamado a la conciencia y la comprensión

Para la Dra. Hernández, es crucial entender que la mayoría de los casos no son resultado de negligencia médica, sino de eventos biológicos complejos. «En la mayoría de los casos, la parálisis cerebral es el resultado de una combinación de factores de riesgo y no siempre hay una causa directa identificable», afirmó.

Es por eso que el diagnóstico temprano y la intervención con terapias son clave para mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.

Ambas expertas coinciden en la necesidad de desestigmatizar la condición y garantizar que las personas afectadas reciban el apoyo que necesitan. Al final del día, se trata de romper barreras y construir puentes para que, en nuestra propia Barquisimeto, cada persona pueda alcanzar su máximo potencial.

