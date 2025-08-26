Para un municipio Iribarren para la Vida: Alcalde Yanys Agüero realizó nuevas designaciones en su tren ejecutivo

Como parte de las acciones enmarcadas en consolidar un municipio “Iribarren para la Vida”, el alcalde Yanys Agüero realizó nuevas designaciones en el tren ejecutivo que lo acompañará en su periodo de gobierno.

Dentro de los nombramientos se encuentran: Willian Colmenarez como nuevo Director de Despacho de la Alcaldía del municipio Iribarren; Iraida Barreto como Directora de Presupuesto; Greisy Castellanos como Directora de Recursos Humanos y Rudy Orellana asume la Dirección del Servicio Municipal de Administración Tributaria (Semat).

De igual manera, José Santeliz fue designado como presidente de Abastecer, mientras que María Suárez asume la presidencia de la Fundación Municipal de Economía Social (Fumdes) y Luis Jiménez como presidente del Instituto municipal del Deporte y la Recreación de Iribarren (Imderi); a su vez la compañera Elimar López llevará las riendas del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género.

Dentro de los anuncios también destacan: Esleiter Pérez como presidente del Instituto Municipal para la Juventud de Iribarren (Imjuvi); Carlyn Camacaro asume la presidencia del Instituto del Fortalecimiento y Promoción del Poder Popular, mientras que Mariángela Pineda estará al frente de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales y Marinell Daza fungirá como nueva Directora de Protocolo.

Prensa Alcaldía del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González