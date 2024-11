Para enfrentar a La Vinotinto y Uruguay: Brasil convoca al lesionado Rodrygo y Neymar hasta 2025

Militao y Estêvão regresan a la lista de Dorival Júnior. Vinicius liderará Brasil. Neymar, como estaba previsto, deberá esperar hasta 2025.

Dorival Júnior anunció la convocatoria de la selección de Brasil para disputar los encuentros ante Venezuela y Uruguay. Neymar -por mutuo acuerdo con el jugador- y Endrick -decisión técnica- son las principales ausencias. Vinicius asumirá los galones después del gran revuelo originado por el Balón de Oro. El entrenador brasileño contará con 23 futbolistas para afrontar los enfrentamientos correspondientes a las jornadas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Serán los últimos partidos del año para la canarinha.

Leer También: Serie A de Italia: Zlatan Ibrahimovic se marca un deseo de 50 M€ para el AC Milan, el atacante Dejan Kulusevski

Éder Militao regresa tras abandonar las dos anteriores concentraciones por lesión. Aparecen como novedades respecto a la anterior convocatoria Estêvão (Palmeiras)y Murillo (Nottingham Forest). Andreas Pereira (Fulham) vuelve a la lista, habiendo entrado en la anterior como reemplazo de los lesionados. Se caen Martinelli, y el mencionado Endrick (Real Madrid). La gran noticia es la disponibilidad de Savinho. El jugador del Manchester City se retiró del campo con signos de preocupación, pero parece que finalmente se quedará en un susto.

Brasil retomó la senda de la victoria en el anterior parón de selecciones. A pesar de la baja de una de sus estrellas, Vinicius Júnior, sacaron adelante los encuentros ante Chile (1-2) y Perú (4-0). Un respiro de alivio. La canarinha llegó envuelta en una racha negativa en las Eliminatorias Sudamericanas -ocho puntos de 24 posibles-. Los dos triunfos han permitido situarse en el cuarto puesto de la tabla de clasificación, a seis puntos del líder, Argentina; a tres de Colombia; y empatada a puntos con Uruguay. La presencia en el próximo Mundial no está para nada certificada. Están a cuatro puntos de Bolivia -séptimos-, quienes ocupan el puesto que deberá disputar el repechaje.

Convocados:

Porteros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Defensas: Danilo (Juventus), Vanderson (Mónaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) y Murillo (Nottingham Forest).

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) y Raphinha (Barcelona).

Delanteros: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) y Vini Jr (Real Madrid).

Vinicius Júnior, oportunidad para reivindicarse

El atacante del Real Madrid tiene ganas de reclamar su sitio, tras la derrota en la carrera por el Balón de Oro. “Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados”, aseguró en sus redes sociales. Muchos señalaron a Vinicius como uno de los causantes del mal momento de Brasil, después de que lograran cosechar dos triunfos en su ausencia. Su rendimiento con la camiseta de su país está lejos del que ofrece con regularidad en su club. Ahora, con hambre de demostrar que es el mejor jugador del mundo tendrá la labor de liderar la que apunta a ser la última convocatoria sin Neymar Júnior.

Neymar volverá en 2025

El astro brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda el 17 de octubre de 2023. Un año después -el pasado 21 de octubre-, volvió a los terrenos de juego en el partido contra Al Ain de la Liga de Campeones de Asia. Con apenas un puñado de minutos disputados, la Federación, el club y el jugador han decidido apostar por seguir en el proceso de aclimatación y recuperación de una lesión tan grave. El futbolista estaba predispuesto a vestir otra vez los colores de su país, pero Dorival Júnior explicó los motivos de la espera: “Estamos todos muy atentos a la evolución. Está prácticamente recuperado, pero sólo dispuso de unos minutos que pesaron mucho. Estaba dispuesto a estar aquí. Pero él también entendió la situación, el estado en el que se encuentra, la falta de minutos en el campo y las exigencias que todos le haríamos en el banquillo o en el campo”.

Además, quiso recalcar lo importante que es para el grupo y lo esencial que es que se recupere bien de la lesión: “Tenemos que respetar el proceso del club. Un deportista de su nivel siempre tiene el placer de estar aquí, es muy importante para nosotros, aunque no esté en plenas condiciones. Por eso creo que hay que valorar esta postura que adoptó. Decidimos no traerlo para no apresurarnos”.

La previsión es que regrese en la lista de convocados de marzo de 2025. La vida sin Neymar no ha sido sencilla en Brasil. Tres derrotas consecutivas tras su lesión, una actuación decepcionante en la Copa América -solo ganaron a Paraguay en la fase de grupos y fueron eliminados en cuartos de final ante Uruguay– y una complicada fase de Eliminatorias Sudamericanas.

Diario AS

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas